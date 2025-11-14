 Nothing Ear (3) dal suono HI-Res e cancellazione integrata a 139€? Bomba
Le Nothing Ear (3) sono auricolari Bluetooth dedicate al suono più puro e pazzesco: personalizzale e amale.
Le Nothing Ear (3) sono auricolari Bluetooth dedicate al suono più puro e pazzesco: personalizzale e amale.

Auricolari Bluetooth come le Nothing Ear (3) sono da acquistare a occhi chiusi. In un mercato ormai saturo di questi prodotti, puntare all’eccellenza è semplicissimo soprattutto se è in sconto. Disponibili sia in bianco che in nero, si collegano ad Android e iOS e non lasciano né audio né esperienza complessiva al caso. Approfitta dello sconto del 22% su Amazon per acquistarle a soli 139 euro e concludere l’affare. 

Le Nothing Ear (3) sono auricolari Bluetooth che possono essere definite di ultima generazione. Danno il loro massimo con qualunque dispositivo tu abbia grazie sia allo standard Hi-Res che la compatibilità LDAC. Abbinale ad Android e iOS senza alcun intoppo e goditi delle connessioni di alta qualità e bassa latenza. Con l’applicazione puoi personalizzarle rendendole più uniche che mai e perfette per l’esperienza che apprezzi di più. Sono dotate di Dual Connection e ciò significa che le connetti a due dispositivi in contemporanea e loro, in automatico, fanno lo switch tra uno e l’altro a seconda dell’utilizzo che ne fai.

Nothing Ear (3) Auricolari Wireless In-Ear, Cancellazione Adattiva del Rumore, Audio Hi-Res compatibile con LDAC, Super Mic, IP54, Ricarica Rapida, 22 Ore di Autonomia, Android e iOS – Nero

139,00179,00€-22%
Realizzate con materiali aerospaziali, il suono si propaga cogliendo ogni nota e trasformandola in un audio pieno, immersivo e soprattutto potenziato. Il driver dinamico da 12mm non lascia spazio alle casualità. In più c’è la cancellazione adattiva del rumore che ti permette di ottenere il massimo in qualsiasi situazione visto che analizza ciò che ti circonda e si calibra in automatico. Puoi scegliere anche di attivare la modalità trasparenza o disattivarla a seconda dei tuoi gusti. Con Super Mic che capta la tua voce in modo cristallino, anche le telefonate e la registrazione di note vocali non ha difetti. E se tutto questo non basta, goditi fino a 38 ore di autonomia con la custodia di ricarica.

Le Nothing Ear (3) sono auricolari Bluetooth da acquistare senza dubbi. Approfitta dello sconto del 22% su Amazone falle tue con soli 139 euro. 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
14 nov 2025
