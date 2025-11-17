 Nothing Ear (3) tornano a soli 139€, audio puro e ChatGPT integrato
Le Nothing Ear (3) sono auricolari Bluetooth che lasciano il segno, a questo prezzo sono da acquistare.
Non hanno bisogno di presentazioni. Gli auricolari Bluetooth Nothing Ear (3) sono conosciuti in tutto il mondo. Con un rapporto qualità/prezzo che non lascia alcun dubbio, rendono le ore passate in loro compagnia comode, dal suono elevato e soprattutto puro. Un concentrato di tecnologica che Amazon sconta del 22%. Se le vuoi, falle tue a soli 139 euro invece che a 179 euro. Puoi scegliere sia la colorazione bianca che quella nera.

Le Nothing Ear (3)  sono auricolari Bluetooth da abbinare a qualsiasi dispositivo. Sono dotate di Bluetooth avanzato per connessioni a bassa latenza e dalla qualità incredibile. Inoltre hanno la Dual Connection quindi le abbini a due prodotti in contemporanea. Sono le wearable a passare da uno all’altro in base all’utilizzo che ne fai. Con autonomia che raggiunge le 38 ore di utilizzo (quando disattivi l’ANC) e la possibilità di avere ChatGPT (se le abbini a uno smartphone Nothing) come assistente vocale, non hanno rivali.

Nothing Ear (3) Auricolari Wireless In-Ear, Cancellazione Adattiva del Rumore, Audio Hi-Res compatibile con LDAC, Super Mic, IP54, Ricarica Rapida, 22 Ore di Autonomia, Android e iOS – Bianco

139,00179,00€-22%
Con certificazione Hi-Res e supporto al codec LDAC, il suono è di una qualità nettamente superiore. Ogni nota viene tradotta alla perfezione e così come è stata pensata dall’artista. Le indossi ed è come se fossi in sala registrazione con i tuoi cantanti preferiti. Pensa che puoi personalizzare i parametri attraverso l’applicazione. Questa ti fa giocare con l’EQ e ti permette di scegliere anche la modalità che preferisci per l’ACN. La cancellazione adattiva del rumore, infatti, riduce i rumori che ti circondano e ti offre una risoluzione pura. Tuttavia hai a disposizione anche le modalità trasparenza e quella che la disattiva se vuoi rimanere più vigile e sapere cosa accade attorno a te. E se non dovesse bastare, sappi che l’audio è anche spaziale nel vero senso della parola: ti circonda con effetto 3D.

Le Nothing Ear (3)  sono auricolari Bluetooth di ultima generazione. Lo sconto del 22% su Amazon? L’occasione per farle tue. Comprale subito a soli 139 euro invece che a 179 euro con un clic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

Ti potrebbe interessare

Telecamera WiFi esterno senza fili, visione da FALCO e funzioni smart

Telecamera WiFi esterno senza fili, visione da FALCO e funzioni smart
Smart TV TCL da 32

Smart TV TCL da 32" è molto più che un affare, app al completo (Fire Tv)
Monitor FHD da 27

Monitor FHD da 27" perfetto sulla scrivania: meno di 90€ solo Amazon
Beats Solo 4 spezzate nel prezzo: audio SPAZIALE e 50h di autonomia

Beats Solo 4 spezzate nel prezzo: audio SPAZIALE e 50h di autonomia
Paola Carioti
Pubblicato il
17 nov 2025
