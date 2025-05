Nothing Ear (a) con soli 79€ riscrivono la storia degli auricolari TWS

Auricolari Bluetooth come i Nothing Ear (a) non sono da ignorare. Se ami la tipologia con punte in silicone, sono tra le migliori che puoi acquistare. Anche perché a questo prezzo sono un affare senza precedenti grazie alla qualità che ti offrono e alle loro funzioni. Collegati al volo per completare l’acquisto a soli 79 euro su Amazon con lo sconto del 20% che fa la sua magia. Sono disponibili in ben 3 colorazioni differenti per scegliere quella che preferisci.

Nothing Ear (a), tutte le caratteristiche stratosferiche di queste TWS

Sono pazzesche e non perché voglio vendertele ma perché sono davvero create ad hoc per soddisfare ogni esigenza. Disponibili in diverse colorazioni, si connettono sia a sistemi Android che iOS senza pecche ed hanno la loro applicazioni personale con cui personalizzare vari aspetti. Sono In ear e naturalmente, in confezione, trovi diverse misure di punte auricolari così da trovare il fitting perfetto ed avere un’esperienza come costruita su misura. Come risultato hai un paio di auricolari TWS stabili, leggere e con caratteristiche uniche.

Metti subito play per testarle e scopri che l’audio è di altissima qualità con certificazione Hi-RES e supporto LDAC che fanno la differenza. Non solo, i driver da 11mm uniti a bassi potenziati e a un equalizzatore che puoi giostrare a piacimento, restituiscono un suono mai gracchiante ma sempre nitido e cristallino. Con cancellazione del rumore a tua completa disposizione e controlli touch che ti fanno gestire ogni aspetto, impossibile non rimanere stupiti. La batteria, in finale, non è da meno con un’autonomia di 42,5 ore grazie alla custodia di ricarica (piccola e compatta così da infilarla in tasca o in borsa senza fronzoli).

Con appena 79 euro su Amazon, le magiche Nothing Ear (a) sono gli auricolari TWS da non sottovalutare soprattutto ora in promozione con sconto del 20%. Aggiungile al tuo bottino.