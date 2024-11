Nothing Ear (a) costano poco ma con audio Hi-RES e LDAC sono le migliori

Comode, pratiche e senza limiti le Nothing Ear (a), un paio di auricolari Bluetooth avanzate che costano poco ma che qualità che ti regalano. Indossale per tutto il giorno senza mai pentirti o avere ripensamenti perché con audio Hi-RES e cancellazione attiva del rumore? Hai tutto quello che hai sempre sognato. Non solo, se le abbini a uno smartphone Nothing hai anche ChatGPT come assistente integrato. Puoi acquistarle a soli 69€ su Amazon con uno sconto del 30% sul prezzo di listino, non perdere l’occasione.

Nothing Ear (a), perché scegliere queste wearable?

Dal design in ear e con diversi gommini in confezioni per adattarle alle tue esigenze, le Nothing Ear (a) sono auricolari Bluetooth eccezionali che regalano un comfort prolungato così come una qualità avanzata. Abbinali a qualunque dispositivi e godi di una connessione stabile, a bassa latenza e che rimane fedele anche a distanza. Come ti avevo preannunciato, abbinandole a uno smartphone Nothing hai la funzione aggiuntiva di ChatGPT come assistente personale per rispondere ad ogni tuo quesito.

Con audio Hi-RES e driver da 11 millimetri hai una riproduzione ad alta fedeltà, equilibrata senza fare a meno di bassi potenti e dello standard LDAC dove supportato che rende la riproduzione pura e immersiva.

Non manca all’appello la cancellazione del rumore adattiva: in totale ci sono 3 livelli di potenza ma puoi impostare anche la modalità automatica con cui le cuffie rilevano intelligentemente come settarsi per offrirti un isolamento accurato alle esigenze.

Goditi microfoni avanzati, controlli intelligenti e una batteria che non termina mai visto che la custodia di ricarica ti offre fino a 42,5 ore di utilizzo e le sole wearable arrivano a 9.

A soli 69€ su Amazon, le Nothing Ear (a) sono gli auricolari Bluetooth di cui non fare a meno. Approfitta immediatamente dello sconto che trovi ora in pagina, il prezzo scende del 30% e le porti a casa con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.