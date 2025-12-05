Nothing Ear (a) non sono come le altre wearable e con 59€ stupiscono

Le Nothing Ear (a) sono auricolari Bluetooth che colleghi a qualsiasi dispositivo. Dotate di Dual Connection rendono la riproduzione di un altro livello con qualità che non lascia alcun dubbio. Comode, pratiche e soprattutto economiche. Grazie allo sconto del 39% su Amazon sono da acquistare praticamente al volo. Mettile in carrello a soli 59,90 euro e falle tue con un clic.

Le Nothing Ear (a) sono wearable che non lasciano spazio ai rimpianti. Sono delle favolose auricolari Bluetooth dal design in ear. In confezione ti vengono fornite diverse punte auricolari così le adatti alle tue esigenze. Una volta che hai trovato il fitting ideale, rimangono ferme e stabili così ti puoi muovere in totale sicurezza senza il terrore di perderle. Sono leggere e sono straordinarie perché l’audio che producono è di elevata qualità. Non per niente hanno la certificazione Hi-Res e supportano il codec LDAC.

Abbinale al tuo smartphone o computer per utilizzarle per lunghe sessioni. L’autonomia tocca le 42,5 ore di ascolto con la custodia di ricarica, piccola e tascabile. I driver audio rendono ogni nota perfetta con bassi profondi e una risoluzione pura. Ovviamente entra in gioco anche la cancellazione attiva del rumore che puoi personalizzare. Basta scaricare l’app sul tuo smartphone per accedere a numerose funzioni con cui puoi cambiare i parametri degli auricolari. Microfoni integrati, comandi rapidi con tocchi e assistenti a tua disposizione. Se le connetti ad uno smartphone Nothing sblocchi persino ChatGPT come assistente vocale.

