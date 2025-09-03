Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro

Appena lanciate, le Nothing Headphone (1) sono già in forte sconto su Amazon. Il merito è della promozione di oggi, messa in campo dall’e-commerce per celebrare i suoi primi 15 anni di attività in Italia. Per approfittarne devi solo inserire il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, durante il check out.

Giù il prezzo delle cuffie Nothing Headphone (1)

Si tratta di cuffie wireless over ear dal design unico, un mix di autonomia, qualità audio e comfort, con fino a 35 ore di riproduzione con ANC attivo o fino a 80 ore senza, cancellazione attiva del rumore ibrida con doppio microfono dedicato che si adatta all’ambiente, supporto LDAC, audio USB-C e jack da 3,5 mm. Hanno in dotazione cuscinetti in PU morbidi e resistenti per comfort e stabilità nelle lunghe sessioni, mentre i quattro microfoni con tecnologia Clear Voice AI filtrano i rumori ambientali per chiamate sempre chiare. Tramite l’app Nothing X è possibile personalizzare l’equalizzatore a 8 bande, configurare i controlli e sfruttare la connessione multipla tra dispositivi. C’è anche la protezione IPX2 contro acqua e polvere. Dai uno sguardo alla scheda completa con tutti gli altri dettagli.

Si tratta di un doppio sconto: il primo da 50 euro è applicato in automatico, per il secondo ti basta digitare il codice IT15Y prima del pagamento. Così puoi acquistare le nuove cuffie wireless over ear Nothing Headphone (1) al prezzo finale di 234 euro invece di 299 euro come da listino ufficiale.

Sono passati 15 anni dal lancio di Amazon.it e l’e-commerce celebra la ricorrenza con un’ondata di offerte. Una sezione speciale raccoglie le promozioni più convenienti, da tutte le categorie.