 Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro

Design unico e qualità audio impeccabile per Nothing Headphone (1): approfitta del forte sconto sulle nuove cuffie wireless over ear.
Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro
Tecnologia Audio Hifi
Design unico e qualità audio impeccabile per Nothing Headphone (1): approfitta del forte sconto sulle nuove cuffie wireless over ear.

Appena lanciate, le Nothing Headphone (1) sono già in forte sconto su Amazon. Il merito è della promozione di oggi, messa in campo dall’e-commerce per celebrare i suoi primi 15 anni di attività in Italia. Per approfittarne devi solo inserire il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, durante il check out.

Compra le cuffie Nothing al minimo

Giù il prezzo delle cuffie Nothing Headphone (1)

Si tratta di cuffie wireless over ear dal design unico, un mix di autonomia, qualità audio e comfort, con fino a 35 ore di riproduzione con ANC attivo o fino a 80 ore senza, cancellazione attiva del rumore ibrida con doppio microfono dedicato che si adatta all’ambiente, supporto LDAC, audio USB-C e jack da 3,5 mm. Hanno in dotazione cuscinetti in PU morbidi e resistenti per comfort e stabilità nelle lunghe sessioni, mentre i quattro microfoni con tecnologia Clear Voice AI filtrano i rumori ambientali per chiamate sempre chiare. Tramite l’app Nothing X è possibile personalizzare l’equalizzatore a 8 bande, configurare i controlli e sfruttare la connessione multipla tra dispositivi. C’è anche la protezione IPX2 contro acqua e polvere. Dai uno sguardo alla scheda completa con tutti gli altri dettagli.

Le cuffie wireless over ear Nothing Headphone (1)

Si tratta di un doppio sconto: il primo da 50 euro è applicato in automatico, per il secondo ti basta digitare il codice IT15Y prima del pagamento. Così puoi acquistare le nuove cuffie wireless over ear Nothing Headphone (1) al prezzo finale di 234 euro invece di 299 euro come da listino ufficiale.

Nothing Headphone (1) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 80h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Resistenti all’Acqua – Bianco

Compra le cuffie Nothing al minimo

Sono passati 15 anni dal lancio di Amazon.it e l’e-commerce celebra la ricorrenza con un’ondata di offerte. Una sezione speciale raccoglie le promozioni più convenienti, da tutte le categorie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro

Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro
Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora

Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora
Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto

Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto
Cassa Bluetooth LG Xboom GO PN1: una vera BOMBA a soli 16€ su eBay

Cassa Bluetooth LG Xboom GO PN1: una vera BOMBA a soli 16€ su eBay
Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro

Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro
Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora

Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora
Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto

Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto
Cassa Bluetooth LG Xboom GO PN1: una vera BOMBA a soli 16€ su eBay

Cassa Bluetooth LG Xboom GO PN1: una vera BOMBA a soli 16€ su eBay
Davide Tommasi
Pubblicato il
3 set 2025
Link copiato negli appunti