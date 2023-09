Nothing Phone (1) è in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-32%)

Anche se è una cosa che si dice davvero spesso, Nothing Phone (1) è davvero uno smartphone diverso da tutti gli altri che oggi puoi ottenere su Amazon al suo minimo storico assoluto: 359,99 euro invece di 529. Ti spieghiamo subito cosa rende questo telefono davvero innovativo.

Nothing Phone (1) in offerta: la scheda tecnica

Il Nothing Phone (1) introduce un’innovativa Glyph Interface che cambierà il modo in cui interagisci con il tuo smartphone. Questa interfaccia utilizza pattern luminosi unici per indicare chi sta chiamando, notifiche delle app, lo stato di carica e molto altro. Sarai in grado di comunicare in modo intuitivo e senza sforzo, rendendo la tua esperienza mobile ancora più piacevole.

Il telefono è stato del resto progettato per stupire. Il vetro Gorilla dual-side garantisce robustezza e bellezza senza tempo. Il sistema di vibrazione avanzato offre risposte al tocco realistiche, mentre le cornici simmetriche e il telaio in alluminio aggiungono eleganza, leggerezza e durata al dispositivo. Non solo avrai uno smartphone potente, ma anche un oggetto di design da mostrare con orgoglio.

Cattura il mondo intorno a te con una qualità eccezionale grazie alla doppia fotocamera da 50MP del Nothing Phone (1). Con un ampio sensore e un’apertura di ƒ/1.8, otterrai dettagli straordinari in qualsiasi condizione di luce. La doppia stabilizzazione dell’immagine garantisce scatti sempre nitidi, mentre la funzione di rilevamento della scena personalizza le impostazioni automaticamente per risultati perfetti.

Se sei un amante dei video, il Nothing Phone (1) non ti deluderà. Registra video in 4K cristallino con movimenti fluidi a 60 fps. La modalità Live HDR ti permette di personalizzare luci e ombre per risultati realistici e luminosi. Inoltre, la modalità notturna garantisce una qualità straordinaria anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il dispositivo vanta un magnifico schermo OLED da 6,55 pollici, con una gamma di 1 miliardo di colori. Ogni tonalità è resa in modo fedele alla realtà, mentre l’HDR10+ offre colori più ricchi e contrasti più profondi. La frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz assicura interazioni reattive e un’efficienza energetica ottimale.

Il Nothing Phone (1) è un concentrato di innovazione, design e potenza che ora puoi avere a un prezzo mai visto prima su Amazon. Non perdere l’opportunità di possedere uno dei dispositivi più avanzati e desiderati del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.