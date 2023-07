Nothing Phone (2) è su Amazon: disponibilità IMMEDIATA

Sei pronto a scoprire l’ultima evoluzione della telefonia? Il nuovo Nothing Phone (2) è finalmente disponibile su Amazon, pronto per portare la tua esperienza mobile a un livello completamente nuovo.

E la migliore notizia è che puoi avere subito il tuo a un prezzo incredibile: solo 729 euro per il modello da 12+256GB e 849 euro per il modello da 12+512GB, con spedizione Prime immediata. Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità.

Nothing Phone (2): il ritorno dello smartphone diverso dagli altri

Glyph Interface, un’innovazione unica nel suo genere, ti permette di personalizzare il tuo Nothing Phone (2) in modo completamente originale. Assegna luci e suoni personalizzati per ogni tipo di contatto e notifica, e crea suonerie uniche con Glyph Composer. Con Nothing OS 2.0, potrai anche personalizzare le etichette delle app, il design della griglia e le dimensioni dei widget, rendendo il tuo smartphone veramente tuo.

La fotocamera del Nothing Phone (2) è stata potenziata per fornirti foto e video ancora più nitidi e precisi. Con un sensore anteriore da 32 MP per ritratti perfetti e una doppia fotocamera posteriore principale da 50 MP + ultra-wide 50 MP, potrai catturare ogni momento con effetti intelligenti come HDR avanzato, Motion Capture 2.0, Night Mode e Super Res Zoom 2x per dettagli eccellenti. I video in 4k a 60 fps sulla fotocamera posteriore principale e 1080P a 60 fps su quella anteriore renderanno ogni istante indimenticabile.

Il display LTPO AMOLED da 6,7″ offre una luminosità massima di 1600 nit e Gorilla Glass 5 su fronte e retro. Grazie a LTPO, il Phone (2) adatta automaticamente la frequenza di aggiornamento a 120 Hz per risparmiare energia quando non lo stai utilizzando, garantendoti un display eccezionale senza compromettere la durata della batteria.

E parlando di batteria, il Nothing Phone (2) è equipaggiato con una potente capacità di 4.700 mAh che si ricarica in soli 55 minuti, offrendo una durata di 22,5 ore. Supporta anche la ricarica wireless Qi da 15 W e funge da caricabatteria wireless da 5 W per alimentare accessori come Ear (2) anche in movimento. Grazie al chipset Snapdragon 8+ Gen 1, il Phone (2) migliora dell’80% le prestazioni rispetto al precedente, offrendo velocità rapida, migliore gestione del calore e funzionalità avanzate della fotocamera.

Ma non finisce qui, perché il Nothing Phone (2) è anche un modello di sostenibilità. Il telaio intermedio in alluminio è riciclato al 100%, così come lo stagno su 9 schede di circuito, il foglio di rame sulla scheda di circuito principale e oltre il 90% di acciaio su tutte le 28 parti di stampaggio. L’80% delle parti in plastica proviene da fonti sostenibili e il packaging del Phone (2) è interamente privo di plastica, con il 60% della carta proveniente da fonti riciclate.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta: acquista subito il Nothing Phone (2) su Amazon e ricevilo in sole 48 ore. Rendi la tua esperienza mobile ancora più entusiasmante con le incredibili funzionalità di questo straordinario smartphone.

