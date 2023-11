Nothing Phone (2) in OTTIMO SCONTO su Amazon (-150€)

L’innovativo Nothing Phone (2) può essere il tuo grande acquisto della settimana su Amazon: il popolare ecommerce lo propone infatti a soli 699 euro contro gli 849 solitamente richiesti di listino. Una grande occasione per scoprire uno smartphone diverso da tutti gli altri, con una serie di chicche davvero niente male.

Nothing Phone (2) in offerta: la scheda tecnica

Il nuovo sistema operativo Nothing OS 2.0 ridefinisce la personalizzazione, consentendoti di modellare l’aspetto del tuo telefono secondo i tuoi gusti. Crea etichette delle app, design della griglia e widget su misura. La Glyph Interface offre un tocco unico con luci personalizzate per contatti e notifiche, mentre il Glyph Composer ti permette di creare suonerie personalizzate.

La fotocamera del Nothing Phone (2) è stata potenziata per offrire scatti e video impeccabili. Il sensore anteriore da 32 MP cattura ritratti perfetti, mentre la doppia fotocamera posteriore principale da 50 MP + ultra-wide 50 MP garantisce dettagli straordinari. Sperimenta funzionalità avanzate come HDR, Motion Capture 2.0 e Night Mode per immagini spettacolari.

L’ampio display da 6,7″ con tecnologia LTPO OLED offre una luminosità massima di 1600 nit e Gorilla Glass 5 per una resistenza extra. Grazie alla capacità di adattare la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il Nothing Phone (2) offre un display eccezionale senza compromettere la durata della batteria.

La batteria da 4.700 mAh si ricarica in soli 55 minuti, garantisce una durata di 22,5 ore e supporta la ricarica wireless Qi da 15 W. Il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 migliora l’efficienza del telefono dell’80%, offrendo prestazioni veloci, gestione del calore avanzata e funzionalità avanzate della fotocamera. Inoltre, il Nothing Phone (2) è progettato con materiali sostenibili al 100%, dimostrando l’impegno verso un futuro eco-friendly.

Non farti sfuggire l’opportunità di possedere il Nothing Phone (2) ad un prezzo straordinario di 699 euro su Amazon. Scegli l’innovazione, la personalizzazione e la sostenibilità senza compromessi.

