Nothing Phone (2a) Plus diventa il BEST BUY del giorno: 12/256GB

Uno smartphone con una marcia in più collocato esattamente nella fascia di prezzo idonea. Prestazioni ultra e un design futuristico per avere tra le mani tutto quello che speravi. Stiamo parlando di Nothing Phone (2a) Plus nella sua configurazione da 12GB di RAM e 256GB di memoria con un impianto tecnologico sotto tutti i punti di vista.

Nothing Phone (2a) Plus, tutte le specifiche su questo smartphone

Bello da far paura e con un feeling premium che si riflette in una presa in mano salda ed ergonomica per poter navigare senza limiti nelle app e fare di questo smartphone un alleato nel quotidiano. Nothing Phone (2a) Plus ha una nomea tutta sua e non ha bisogno di presentazioni, tuttavia ripetere il perché è eccellente non fa mai male. Disponibile in colorazione grigia è quello giusto da acquistare.

Tutto inizia dal suo display da 6,7″ con pannello AMOLED dai neri intensi e i colori luminosi. Il refresh rate da 120Hz si traduce in una fluidità senza difetti e in un utilizzo così fluido da sbalordirti anche quando sei semplicemente sui social. Unisci a questa caratteristica il processore MediaTek che viene abbinato a ben 12GB di RAM e 256GB di memoria ed hai tra le mani uno smartphone senza paura di correre.

Ovviamente puoi occupare tutto lo spazio che vuoi con app che scarichi direttamente dallo store, il sistema è Android 14 quindi intuitivo e semplice da usare. Allo stesso tempo non fare a meno di mettere alla prova la doppia fotocamera da 50MP che immortala sia scatti che video in modo professionale.

Batteria da 5000mAh, ricarica da 50W e connettività 5G.

Nothing Phone (2a) Plus

Le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi.