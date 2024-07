Nothing Phone (2a) Plus ufficiale: il livello successivo

Come anticipato, è andato in scena questa mattina l’evento di presentazione del nuovo Nothing Phone (2a) Plus. Di fatto, lo smartphone è l’evoluzione del Phone (2a) lanciato a marzo e ben presto diventato il modello più venduto del catalogo. Il marchio lo definisce il livello successivo . Per poterci mettere le mano bisognerà però attendere.

Nothing Phone (2a) Plus: design premium

Debutterà in due nuove colorazioni: grigio metallizzato e un nero rivisitato. Il design è caratterizzato da una finitura metallica che, secondo il brand, ricorda un macchinario , un aspetto antropomorfo in cui le fotocamere all’interno della bobina NFC rappresentano due occhi seduti di fronte a un hub di intelligenza e comunicazione simile a un cervello .

Rimane la Glyph Interface che prende vita con gli inserti luminosi sul retro e che ha contraddistinto i modelli precedenti, mantenendo tutte le sue funzionalità già note, da Timer a Progress.

Le specifiche tecniche dello smartphone

Queste le specifiche tecniche svelate durante l’evento di presentazione andato in scena oggi.

Display da 6,7 pollici con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+, luminosità fino a 1.300 nit e refresh rate adattivo da 120 Hz;

processore MediaTek 7350 Pro 5G (octac ore da 3,0 GHz) a 4 nm con GPU ARM MAli-G610 MC4 da 1,30 GHz;

fino a 20 GB di RAM con la tecnologia Booster (12+8 GB);

256 GB di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (f/1.88) e secondo sensore da 50 megapixel (ultrawide);

fotocamera frontale da 50 megapixel con registrazione video 4K a 30 fps;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3;

altoparlanti stereo;

certificazione IP54;

GPS, NFC e lettore di impronte digitali integrato nello schermo;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 50 W.

Android, Nothing OS e intelligenza artificiale

Per quanto riguarda il fronte software, lo smartphone ha in dotazione al lancio il sistema operativo Android 14 con tre anni di aggiornamenti garantiti (quattro per le patch di sicurezza). Non manca ovviamente l’interfaccia personalizzata del Nothing OS 2.6, che rispetto al passato amplia la libreria dei widget, facendo leva anche sulle potenzialità dell’IA, grazie all’integrazione nativa di ChatGPT.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale entrano in azione anche per supportare il comparto fotografico, come nel caso del TrueLens Engine con AI Vivid Mode per catturare le immagini al meglio. Inoltre, la funzione Ultra XDR sviluppata in collaborazione con Google migliora l’illuminazione in condizioni difficili.

Attento alla sostenibilità

Grande attenzione è stata riposta anche sul fronte della sostenibilità, con l’utilizzo di materiale riciclato. Ecco dove e in che modo. Ad esempio, gli scarti della plastica provenienti dalla linea di produzione degli auricolari Ear (2) sono impiegati per Phone (2a) Plus.

Alluminio per il 100% del telaio centrale;

stagno per il 100% di cinque circuiti stampati;

rame al 100% per la lamina sul circuito stampato principale;

acciaio su 24 parti di stampaggio;

plastica proveniente da fonti sostenibili per oltre il 50% delle parti.

Prezzo e disponibilità

Per saperne di più in merito al prezzo e alla disponibilità sul mercato di Nothing Phone (2a) Plus bisognerà attendere il mese di settembre. Intanto, Carl Pei guarda avanti e pensa già al prossimo modello. Queste le parole del CEO.