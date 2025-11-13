 Nothing Phone (3) da acquistare: sconto 250€ al Black Friday anticipato
Nothing Phone (3) è lo smartphone che a questo prezzo va acquistato ad occhi chiusi: iconico e potente.
Nothing Phone (3) è lo smartphone che a questo prezzo va acquistato ad occhi chiusi: iconico e potente.

Nothing Phone (3) è uno smartphone che si riconosce a prima vista. Particolare nel design e altrettanto strabiliante in termini di prestazioni. Un modello di ultima generazione che sul mercato è approdato anche da relativamente poco. Se lo vuoi, è tuo con il Black Friday anticipato su Amazon. Lo sconto del 29% andato online lo rende più economico di 250 euro. Compralo a soli 599 euro subito. 

Disponibile in colorazione bianca, il Nothing Phone (3) è lo smartphone che non lascia niente a desiderare. Rispetto al suo predecessore è reso ancora più particolare dal Glyph Matrix ossia questo piccolo schermo posteriore che ti fa accedere a funzioni divertenti e istantanee quando ne hai bisogno. Veloce e potente, ha un processore che esaudisce ogni desiderio e che viene abbinato a 12GB di RAM e 256GB di memoria. Altro aspetto positivo? La batteria di ultima generazione che è in silicio-carbonio per una durata di 24 ore e una gestione del calore avanzata. La ricarica avviene in modo rapido e arriva al 50% in appena 20 minuti.

Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP, batteria al silicio-carbonio a lunga durata 24 ore, display AMOLED 6,67

Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP, batteria al silicio-carbonio a lunga durata 24 ore, display AMOLED 6,67″ 120Hz, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Bianco

599,00849,00€-29%
Lo schermo è un pannello AMOLED da 6,7 pollici ampio, luminoso e dai colori intensi. Con 120Hz di refresh rate e una risoluzione avanzata, scorri tra le app in modo fluido e senza pecche. Per questo puoi anche puntare al divertimento sia con contenuti streaming che gaming senza alcun intoppo. Completa l’esperienza un comparto fotografico al pari di uno professionale. Ci sono 3 fotocamere Flagship da 50MP sul posteriore con TrueLens Engine 4 e la Action Mode per registrare video (in 4K a 60fps) o scattare senza effetto Blur. La selfie cam? Anche questa da 50MP per venire ene in qualsiasi scatto e diventare una stella dei social.

Corri su Amazon e approfitta dell’anticipo del Black Friday per fare tuo il Nothing Phone (3) in versione bianca.Acquistalo a soli 599 euro risparmiando 250 euro sul prezzo di listino.

Pubblicato il 13 nov 2025

13 nov 2025
