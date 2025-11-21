 Nothing Phone (3) ha due sconti (uno è nascosto) e diventa BEST BUY
Uno smartphone come Nothing Phone (3) a questo prezzo è affare, 12+256GB e potenza senza eguali.
Uno smartphone come Nothing Phone (3) a questo prezzo è affare, 12+256GB e potenza senza eguali.

Nothing Phone (3) è uscito da poco sul mercato ma ha abbagliato tutti quanti. Nel vero senso della parola perché è uno smartphone che lascia il segno e si fa riconoscere. Simpatico nel design con questo stile originale e fantastico nell’utilizzo. Impossibile farne a meno quando costa così poco ed è tutto merito del doppio sconto su Amazon. Nella versione da 12GB di RAM + 256GB di memoria è da non perdere soprattutto se stavi cercando un nuovo telefono. Mettilo in carrello a soli  491,75 euro invece che a 849 euro (il secondo sconto si applica al checkout.

Compralo su Amazon

Di ultima generazione sotto tutti i punti di vista, Nothing Phone (3) è ancora più speciale dei suoi colleghi. Come mai? Integra un piccolo schermo posteriore che viene chiamato Glyph Matrix. Usando il tasto abbinato, riesci ad accedere a funzioni sia utili che divertenti nel giro di un secondo e lo smartphone acquista nuovi poteri. Parlando di lui in generale, il (3) è disponibile in colorazione bianca ed è sottile quanto leggero. Grazie al sistema operativo basato su Android, accedi a qualunque app tu voglia e lo personalizzi rendendolo più unico che mai. Utilizzarl0? Diventa una passeggiata.

Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67

Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67″ 120Hz AMOLED Display, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Weiß

Ma sarebbe tutto inutile se non avessi delle caratteristiche di punta che lo accompagnano.
Lo smartphone è dotato di display AMOLED flessibile con luminosità senza eguali: ben 4500 nit. Colori sgargianti, dettagli presenti e una fluidità che ti fa navigare tra app e pagine web senza intoppi. Tutto merito del refresh rate da 100Hz ma anche dell’HDR10+ e del processore che ti supporta in ogni tuo gesto. In altre parole anche streaming e gaming sono alla portata quotidiana. E per concludere non sprecare i ricordi ma anzi, immortalali con le fotocamere OIS da 50MP per qualità al pari del professionale.

Fallo tuo subito a soli 491,75 euro con il doppio sconto Amazon. Nothing Phone (3) merita di stare tra le tue mani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Paola Carioti
21 nov 2025
