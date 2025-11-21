Nothing Phone (3) ha due sconti (uno è nascosto) e diventa BEST BUY

Nothing Phone (3) è uscito da poco sul mercato ma ha abbagliato tutti quanti. Nel vero senso della parola perché è uno smartphone che lascia il segno e si fa riconoscere. Simpatico nel design con questo stile originale e fantastico nell’utilizzo. Impossibile farne a meno quando costa così poco ed è tutto merito del doppio sconto su Amazon. Nella versione da 12GB di RAM + 256GB di memoria è da non perdere soprattutto se stavi cercando un nuovo telefono. Mettilo in carrello a soli 491,75 euro invece che a 849 euro (il secondo sconto si applica al checkout.

Di ultima generazione sotto tutti i punti di vista, Nothing Phone (3) è ancora più speciale dei suoi colleghi. Come mai? Integra un piccolo schermo posteriore che viene chiamato Glyph Matrix. Usando il tasto abbinato, riesci ad accedere a funzioni sia utili che divertenti nel giro di un secondo e lo smartphone acquista nuovi poteri. Parlando di lui in generale, il (3) è disponibile in colorazione bianca ed è sottile quanto leggero. Grazie al sistema operativo basato su Android, accedi a qualunque app tu voglia e lo personalizzi rendendolo più unico che mai. Utilizzarl0? Diventa una passeggiata.

Ma sarebbe tutto inutile se non avessi delle caratteristiche di punta che lo accompagnano.

Lo smartphone è dotato di display AMOLED flessibile con luminosità senza eguali: ben 4500 nit. Colori sgargianti, dettagli presenti e una fluidità che ti fa navigare tra app e pagine web senza intoppi. Tutto merito del refresh rate da 100Hz ma anche dell’HDR10+ e del processore che ti supporta in ogni tuo gesto. In altre parole anche streaming e gaming sono alla portata quotidiana. E per concludere non sprecare i ricordi ma anzi, immortalali con le fotocamere OIS da 50MP per qualità al pari del professionale.

Fallo tuo subito a soli 491,75 euro con il doppio sconto Amazon. Nothing Phone (3) merita di stare tra le tue mani.