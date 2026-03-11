Nothing Phone (3a) a poco più di 300€ è il BEST BUY su Amazon (per ora)

Non puoi più rimandare: devi cambiare smartphone. Se quello che possiedi non mantiene più la carica, è sempre più lento e non ti permette di godere di un’esperienza fluida… il momento è arrivato. Per tua fortuna ci sono le feste delle Offerte di Primavera e, con esse, Nothing Phone (3a) in grande sconto. Questo modello è il colosso dei medio gamma con un prezzo competitivo, prestazioni esagerate e un’esperienza al pari di modelli molto più chiacchierati. In questa versione da 256 GB di spazio di archiviazione e in sconto del 18%? Da comprare ad occhi chiusi.Approfittane e fallo subito tuo a soli 329€ su Amazon.

Nothing Phone (3a) ti lascia ammaliato: smartphone vincente su Amazon

Con un’estetica unica nel suo genere e prestazioni che sfidano anche i top di gamma, Nothing Phone (3a) è lo smartphone che ti fa spendere il giusto e avere tra le mani un prodotto che ne vale la pena. Qui non paghi il brand bensì le prestazioni, le quali sono in linea con le massime aspettative. Disponibile in colorazione nera, il telefono ha al suo interno per 256 GB di spazio di archiviazione così da non farti sentire stretto. Il suo sistema operativo è basato su Android e conta al suo interno il Google Play Store, dunque potrai personalizzarlo e scaricare tutte le app che più ami senza limiti.

Quali sono le caratteristiche tecniche dello smartphone Nothing?

Schermo AMOLED flessibile da 6,77 pollici ;

; risoluzione FHD+ con colori sgargianti e refresh da 120Hz per fluidità avanzata;

processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 abbinato a 12 GB di RAM;

abbinato a 12 GB di RAM; connettività 5G;

fotocamera principale Elite con obiettivo 50+50+8 MP e zoom Ultra da 30x;

fotocamera selfie da 32 MP;

batteria da 5000 mAh con un giorno intero di autonomia;

ricarica rapida da 50 W.

L’occasione di Amazon

Come una ventata di aria fresca tra tante proposte sempre uguali, Nothing Phone (3a) è il tuo prossimo smartphone. Compralo scontato del 18% su Amazon e fallo subito tuo a soli 329€ prima che sia troppo tardi.