Notte degli Oscar 2023, allarme scam: come evitare le truffe online

Mancano solo un paio di giorni all’attesa notte degli Oscar 2023, appuntamento imperdibile per cinefili e non solo.

Captando questo trend però, i cybercriminali stanno cogliendo l’occasione per perpetrare svariate azioni criminose. Stando a quanto affermato dagli esperti di Kaspersky, infatti, vi è un aumento sostanziale di truffe e scam legato proprio alla suddetta kermesse.

La principale azione intrapresa dai truffatori riguarda siti Web falsi che offrono fantomatici streaming gratuiti dell’evento. Attraverso queste piattaforme fake, i criminali informatici cercano di sottrarre dati personali agli utenti o di convincerli a scaricare malware.

In questo senso, la produzione presa maggiormente di mira sembra essere stato l’atteso sequel di Avatar, coinvolto in diverse operazioni fraudolente negli ultimi giorni.

I cybercriminali sfruttano la notte degli Oscar 2023 per rubare i tuoi dati (e non solo)

Tra le varie tipologie di attacco, a quanto pare, è particolarmente diffuso quello noto come “racket degli omaggi“.

Questo prevede di indirizzare l’ignara vittima verso un sito fasullo, per poi chiedere di inserire dati sulla propria identità al fine di partecipare a sondaggi a tema (in questo caso cinematografico). Con la promessa di fantomatici premi, l’utente viene dunque attirato in una vera e propria trappola.

Come evitare attacchi di questo tipo?

La prudenza, in questo senso, non è mai troppa. Evitare link sospetti inviati tramite social network o via posta elettronica e immettere dati sensibili sono su siti affidabili (e rigorosamente con protocollo HTTPS) è un ottimo punto di partenza.

Per rendere ancora più sicuri i propri dispositivi elettronici, poi, un adeguato antivirus è pressoché essenziale.

Kaspersky Standard, in questo senso, offre un alto livello di protezione a un costo a dir poco contenuto. Stiamo parlando di un antivirus tra i più famosi ed efficaci al mondo, capace di individuare e disinnescare qualunque tipo di malware, adware, spyware o agente malevolo simile.

Grazie al sistema di protezione dei pagamenti online, questo strumento si rivela ideale per offrire ulteriori garanzie specifiche in caso di transazioni digitali.

