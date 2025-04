Nova Reel 1.1 di Amazon genera video fino a 2 minuti

Amazon ha appena rilasciato un aggiornamento del suo generatore di video AI, Nova Reel. E le novità sono davvero interessanti.

Il generatore di video AI Nova Reel 1.1 di Amazon genera video multi-shot

La versione 1.1 di Nova Reel può generare video “multi-shot”, cioè composti da più inquadrature diverse, ma tutte coerenti tra loro per stile, personaggi, ambientazioni e atmosfera. Basta scrivere un prompt dettagliato (fino a 4.000 caratteri) in cui si descrive la scena, i personaggi, le azioni, ecc., e il modello creerà un video di 2 minuti composto da clip da 6 secondi l’una.

Ma la vera novità è la modalità “Multishot Manual”. Oltre al prompt testuale, si può caricare un’immagine di riferimento e Nova Reel utilizzerà quell’immagine come guida stilistica: colori, composizione, inquadratura, proporzioni, dettagli.

Ogni clip generata rispetterà sia il contenuto del prompt che lo stile visivo dell’immagine di riferimento. Questo dà un controllo quasi da regista sulla composizione. In pratica, con un’immagine di risoluzione 1280 x 720 e un prompt di massimo 512 caratteri, Multishot Manual può generare video con fino a 20 inquadrature diverse.

Accesso limitato e dubbi sulla trasparenza

Attenzione però: Nova Reel è disponibile solo attraverso le piattaforme e i servizi AWS, come Bedrock, la suite di sviluppo AI di Amazon. E per usarlo bisogna richiedere l’accesso, che viene approvato in automatico. Amazon non ha rivelato la fonte dei dati usati per addestrare Nova Reel, né ha fornito un modo esplicito per i creatori di escludere i propri video dai dataset usati dai modelli.

E quando i modelli “rigurgitano” frammenti di video coperti da copyright, gli utenti rischiano di trovarsi coinvolti in cause legali per violazione della proprietà intellettuale. L’azienda ha però dichiarato che proteggerà tutti i clienti AWS accusati di violare il copyright con i contenuti generati dai suoi modelli, in linea con la sua politica di indennizzo.