Novakid: 15% di sconto sui corsi d'inglese per bambini

Imparare una seconda lingua è diventato non solo un vantaggio, ma quasi una necessità. E se questa esperienza fosse resa facile, veloce e divertente per i bambini? Novakid offre esattamente questa opportunità, con un corso di inglese online pensato appositamente per i più piccoli, ora con uno sconto del 15% sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni utilizzando il codice ILSOFT15.

Perché scegliere Novakid

Novakid è più di un semplice corso di inglese online. È un’immersione linguistica completa, grazie agli insegnanti madrelingua certificati. Questo approccio consente ai bambini di imparare l’inglese con facilità, rapidità e soprattutto divertendosi. Novakid si adatta al livello e alle caratteristiche individuali di ogni bambino, offrendo un percorso personalizzato che rende l’apprendimento un’esperienza personalizzata.

Le lezioni si svolgono comodamente da casa e online. Non dovrai scaricare alcun programma esterno o acquistare libri. L’insegnante, inoltre, parla soltanto in inglese abituando fin da subito i bambini a comunicare nella lingua straniera.

Novakid utilizza il gioco come principale strumento didattico, rendendo l’apprendimento divertente e coinvolgente attraverso fumetti, mini-giochi e tour virtuali. Ogni studente riceve l’attenzione completa dell’insegnante, che corregge la pronuncia e spiega gli argomenti complessi con pazienza e dedizione.

Inoltre, Novakid si basa sul Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (QCER), garantendo un’istruzione di alta qualità e conforme agli standard internazionali. Per rendere ancora più accessibile questa opportunità di apprendimento, Novakid offre uno sconto del 15% sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni utilizzando il codice ILSOFT15.