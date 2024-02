Novakid: 15% di sconto sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni

Se hai un bambino tra i 4 e i 12 anni e stai cercando un modo efficace e divertente per fargli imparare l’inglese, Novakid offre uno sconto del 15% sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni utilizzando il codice promozionale ILSOFT15.

Un mondo di opportunità con Novakid

Ma cosa rende Novakid così speciale e perché dovresti considerare seriamente questa opportunità per tuo figlio? Iniziamo con il metodo di insegnamento. Novakid offre un’esperienza di immersione linguistica, dove i bambini imparano l’inglese attraverso l’interazione con madrelingua certificati.

Un altro punto forte di Novakid è la sua capacità di adattarsi alle esigenze e alle caratteristiche individuali di ogni studente. Che il tuo bambino sia un principiante assoluto o abbia già una conoscenza base dell’inglese, il programma di Novakid è progettato per essere inclusivo e coinvolgente per tutti.

Le lezioni si svolgono comodamente da casa, in un ambiente sicuro e confortevole, e online senza dover quindi installare programmi o acquistare libri di testo. Novakid offre una serie di strumenti tecnologici avanzati per arricchire l’esperienza di apprendimento, tra cui lezioni virtuali, account di gioco personalizzati e tour virtuali in realtà virtuale.

In breve, Novakid offre un modo efficace, conveniente e divertente per far imparare l’inglese ai tuoi bambini, preparandoli per un futuro di opportunità. Approfitta ora dello sconto del 15% sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni con il codice ILSOFT15.

