Novakid è approvato dagli esperti: prima lezione di inglese gratis

Hai mai pensato di fare imparare l’inglese ai tuoi bambini? Durante i primi anni di vita, i bambini hanno una naturale propensione all’apprendimento del linguaggio e, dunque, per le lingue. Tuttavia, in tale periodo, vi è una maggiore facilità di apprendimento, ecco perchè è fondamentale iniziare il processo di acquisizione di una lingua straniera prima possibile. Per andare incontro alle esigenze dei genitori che sono alla ricerca di una soluzione per poter fare apprendere l’inglese ai proprio figli, Novakid ha pensato ad un metodo del tutto innovativo. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cosa è in grado di offrire ai più piccoli.

Novakid nasce come strumento per poter imparare l’inglese da casa in qualsiasi momento ed è destinato ai bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. Durante le lezioni online, tutto si svolge in lingua inglese. Tale metodo, dunque, aiuta i bambini a prendere subito parte a conversazioni di vita reale senza usare la propria lingua madre.

Novakid: imparare l’inglese è semplice e divertente

Anche se il tuo bambino non ha mai studiato l’inglese le lezioni saranno adatte a lui! Non a caso, infatti, gli insegnanti madrelingua sapranno come illustrare visivamente un pensiero o una parole in inglese. Inoltre, per garantire adeguati livelli di apprendimento, i programmi da svolgere vengono adattati alle necessità di ciascun alunno.

Puoi scegliere piani a partire da 3 mesi fino a 12 mesi: alcuni di questi sono scontati dell’8%. Accedi subito alla pagina web Novakid per poter scegliere in autonomia il piano di lezioni più adatto ai tuoi bambini. Se hai più di un figlio che studia con Novakid ti viene offerto uno sconto extra del 10%. In più, una volta acquistato un piano con le lezioni, hai a disposizione una garanzia di rimborso di 45 giorni. Inizia subito con una lezione gratuita!