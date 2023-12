Novakid: il corso d'inglese per i tuoi bambini oggi a -17%

Hai mai pensato di far imparare l’inglese ai tuoi bambini con lezioni online e insegnanti madrelingua? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto! Oggi parliamo infatti di Novakid, una soluzione perfetta che consente ai più piccoli di imparare l’inglese con un madrelingua in modo semplice, veloce e divertente.

Non a caso, infatti, insegnanti madrelingua qualificati si occupano personalmente di strutturare le lezioni destinate ai più piccoli tenendo in considerazione le loro necessità. I tuoi bambini possono finalmente seguire un corso con lezioni personalizzate direttamente da casa. Procedi subito con una lezione di prova: non è necessario installare programmi o spendere denaro per l’acquisto di libri!

Novakid: imparare l’inglese è semplice e divertente

Novakid nasce con l’intento di rispondere alle esigenze dei più piccoli, ecco perchè i suoi corsi sono pensati per bambini dal 4 ai 12 anni. Tuttavia, gli insegnamenti madrelingua hanno come obiettivo trovare il giusto approccio in modo tale da rendere le lezioni sempre più coinvolgenti e divertenti, raggiungendo ottimi risultati. Non dimentichiamo che i programmi svolti dagli insegnanti madrelingua sono studiati attentamente tenendo in considerazione le esigenze dei più piccoli, tenendo in considerazione il Quadro Europeo Comune di Riferimento per le lingue (QCER).

Far imparare l’inglese al tuo bambino ti sembra impossibile? Con Novakid rimarrai stupito dai progressi grazie ai programmi di apprendimento personalizzati per ciascuno studente. Novakid ti dà finalmente la possibilità di stare tranquillo perchè imparare l’inglese da zero non rappresenta più un ostacolo.

Non ti resta che procedere con la prova gratuita e, se sarai soddisfatto dei risultati, acquistare il corso più adatto al tuo bambino. Scegli una delle opzioni attualmente disponibili sul sito web dedicato: accedendo al piano premium puoi scegliere quante ore di lezione svolgere! Il corso di 12 mesi, grazie ad uno sconto del 7%, ti offre lezioni a partire da 13,50 euro. Le lezioni con insegnanti certificati che parlano fluentemente l’inglese, invece, sono in sconto del 17%.

