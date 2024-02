Novakid: l'inglese facile per i tuoi bambini

Vuoi che i tuoi bambini finalmente imparino l’inglese in modo semplice e divertente? Se oltre alla scuola vuoi che migliorino pronuncia e vocabolario Novakid può aiutarti. Questa innovativa piattaforma offre corsi di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni ed è proggettata per rendere l’apprendimento non solo efficace ma anche divertente e coinvolgente. Ecco come funziona.

Perché dovresiti scegliere Novakid

Novakid non sono solo lezoni di lingua online. Ha ottenuto il riconoscimento di scuola numero 1 in Europa e vari premi per la soddisfazione dei clienti. Ma cosa la rende così speciale? La risposta sta nella sua metodologia unica e nel suo impegno a fornire un’apprendimento su misura.

Le lezioni di Novakid sono tenute da professionisti della lingua inglese, in un contesto che simula delle situazioni realistiche, rendendo l’apprendimento più intuitivo e meno forzato. In più, tutto il processo di apprendimento è progettato per seguire il ritmo e le capacita del tuo bambino. Questo approccio personalizzato assicura che ogni studente possa progredire con fiducia, costruendo solide fondamenta linguistiche.

Novakid utilizza strumenti come la realtà virtuale e i giochi educativi, trasformando l’apprendimento in qualcosa di emozionante e dinamico. Questo approccio mantiene alto l’interesse dei bambini e al tempo stesso facilita l’assimilazione naturale della lingua.

Come sono strutturate le lezioni

Novakid offre una gamma di pacchetti che vanno dalle lezioni standard a quelle premium (tenute esclusivamente da insegnanti madrelingua), con una grande flessibilità, in modo da adattarsi a diverse esigenze e budget. Ogni lezione è progettata per massimizzare l’apprendimento in un ambiente stimolante e supportivo. Per i costi e come sono strutturati gli abbonamenti ti consigliamo di visitare il sito. Puoi scegliere tra abbonamenti da 3, 6 o 12 mesi. In più è disponibile una prova gratutia per esplorare i benefici della piattaforma senza impegno.

Con queste caratteristiche, Novakid si presenta come il futuro dell’educazione linguistica per i bambini. Non perdere questa occasione per migliorare l’inglese dei tuoi figli, visita il sito e iscrivili subito.

