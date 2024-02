Novakid: la soluzione per imparare l'inglese dai 4 ai 12 anni

Novakid nasce con l’obiettivo di insegnare l’inglese ai bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. Una soluzione che punta dunque a semplificare l’organizzazione di tutti quei genitori che vogliono far apprendere ai propri figli questa fantastica lingua. Non a caso, il metodo adottato da Novakid è del tutto differente da quello impiegato da altre piattaforme realizzate per l’apprendimento di una lingua straniera. Il motivo per cui tantissimi genitori hanno scelto Novakid è legato al fatto che viene offerto un metodo di insegnamento completamente personalizzato, per rispettare gli obiettivi e le capacità di ciascun alunno.

Insegnanti madrelingua si occupano di svolgere lezioni basate su determinati programmi di studio che tengono in considerazioni tutte le esigenze dei più piccoli. Se oggi il tuo obiettivo è quello di fare imparare l’inglese al tuo bambino non ti resta che scoprire il mondo di Novakid. Tutte le lezioni si svolgono online e non è richiesta l’installazione di appositi programmi o l’acquisto di libri di testo.

Novakid: inglese per bambini e adolescenti

Durante le lezioni di inglese online per bambini di Novakid, tutto si svolge completamente in inglese. I bambini si abituano presto a comunicare senza usare la propria lingua madre. Ecco perchè i metodi utilizzati sono migliori di quelli tradizionali basati, tante volte, esclusivamente sulla grammatica.

Gli insegnanti Novakid si impegnano per insegnare l’inglese con il gioco e a misura di bambino, attraverso fumetti, mini-giochi e tour virtuali. Non esistono voti, schede grammaticali o esercizi noiosi.

Per quanto riguarda le lezioni, la sessione dura all’incirca 40 minuti: 5 minuti di attività prima della lezione e di esercizi di ripasso e 25 minuti di pratica di conversazione attiva con l’insegnante. 10 minuti sono dedicati a giochi educativi, subito dopo la lezione, per consolidare il materiale appreso. Oggi puoi acquistare il piano Premium, con docenti madrelingua, a partire da 13,50 euro a lezione grazie ad uno sconto del 7%.