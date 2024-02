Novakid: un corso completo d'inglese per bambini. Ora in sconto del 15%

Se sei un genitore che vuole offrire ai propri figli un’esperienza educativa innovativa e coinvolgente, Novakid potrebbe essere la risposta che stavi cercando. Con l’offerta esclusiva del 15% di sconto sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni utilizzando il codice ILSOFT15, Novakid si conferma come un’opportunità imperdibile per avvicinare i bambini all’inglese in modo efficace e divertente.

L’inglese per i bambini dai 4 ai 12 anni

Il corso di inglese online per bambini di Novakid si distingue per diversi fattori che lo rendono unico nel suo genere. Innanzitutto, l’approccio basato sull’immersione linguistica consente ai bambini di apprendere l’inglese in modo naturale, semplice e veloce, grazie all’interazione costante con insegnanti madrelingua certificati. Questo metodo non solo favorisce lo sviluppo delle abilità linguistiche, ma rende anche l’apprendimento un’esperienza divertente e coinvolgente.

Inoltre, Novakid si impegna a considerare attentamente le caratteristiche individuali di ogni bambino, adattando l’approccio didattico e la velocità del corso in base all’età e alle esigenze specifiche dello studente. Grazie a insegnanti esperti e certificati, i bambini ricevono un’attenzione personalizzata che favorisce il loro apprendimento e la loro crescita.

Un altro punto di forza di Novakid è la flessibilità e la comodità offerte dalle lezioni online, che si svolgono direttamente a casa in un ambiente sicuro e confortevole. Il corso si basa sul quadro europeo comune di riferimento per le lingue (QCER), garantendo standard elevati di insegnamento e apprendimento. Inoltre, l’uso di una piattaforma online completa e intuitiva consente ai bambini di accedere a una vasta gamma di materiali didattici, compiti e giochi interattivi.

In conclusione, se stai cercando un modo efficace, divertente e conveniente per far imparare l’inglese ai tuoi figli, Novakid è la scelta perfetta. Approfitta dell’offerta speciale del 15% di sconto sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni utilizzando il codice ILSOFT15.

