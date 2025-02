Novità ASUS per connettività e gaming: dai router alle RTX 5090

Più che un catalogo formato da dispositivi hardware, quello di ASUS può essere definito come un vero e proprio ecosistema, studiato per andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti, all’interno dei segmenti consumer e business. Le new entry sono molte, in particolare se si considerano gli annunci giunti dal palco del recente evento CES 2025 andato in scena a Las Vegas. In questo articolo ci concentriamo su alcuni tra i prodotti più rappresentativi delle diverse categorie che compongono l’offerta, spaziando dalle soluzioni per la connettività in movimento all’ambito gaming.

Il router portatile semplice: RT-AX50 Go

Iniziamo con un un router portatile. Nonostante le sue dimensioni ultracompatte, il modello RT-AX50 Go è progettato per garantire il pieno supporto agli standard e alle tecnologie più recenti, grazie alla capacità di connettersi alle reti 4G e 5G, creando un network Wi-Fi 6 affidabile e sicuro per l’accesso a Internet da smartphone, tablet, computer desktop o laptop e così via. Ci sono anche una porta Ethernet per il collegamento cablato e una USB Type-A per pendrive o dischi esterni.

Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte della protezione dei dati. Lo dimostrano le funzionalità VPN che prevedono la compatibilità nativa con tutti i protocolli più utilizzati. La semplicità d’uso è un altro dei suoi punti di forza: la configurazione è semplice e veloce, ogni impostazione può essere gestita attraverso un’applicazione mobile. Non è poi da sottovalutare un ulteriore tratto distintivo, quello rappresentato dall’alimentazione tramite USB-C che non richiede il trasporto di cavi extra.

5G-GO aggiunge il supporto a Wi-Fi 7

Un altro dispositivo pensato da ASUS appositamente per la mobilità è 5G-GO. La tipologia è la stessa del precedente, ma cambiano sia il design che alcune funzionalità. Come si può intuire già dal nome, anche in questo caso è presente il supporto alle reti 5G (SA e NSA) con velocità massima fino a 5,95 Gbps e ai principali protocolli VPN. Le prestazioni sono però incrementate con l’aggiunta di Wi-Fi 7.

Le specifiche degne di nota non finiscono qui. Innanzitutto, c’è una batteria interna da 6.030 mAh che permette di utilizzarlo quando non alimentato, con un’autonomia che arriva a 19 ore a fronte di una sola ricarica. Sulla parte frontale è poi presente un display touchscreen da 2,4 pollici a colori che mostra informazioni aggiornate in tempo reale e consente l’accesso rapido alle impostazioni. Completano la dotazione una porta Ethernet 2.5 Gigabit, il firmware OpenWRT e la certificazione IP51 che assicura la resistenza alla polvere e all’acqua.

ROG Swift PG27UCDM, monitor gaming da 240 Hz

La serie di monitor da gaming proposta da ASUS per il catalogo Republic of Gamers si è arricchita del modello ROG Swift PG27UCDM. Non è un semplice schermo e per capirlo è sufficiente sfogliare la scheda tecnica: pannello 4K da 27 pollici circondato da cornici sottili con tecnologia QD-OLED di quarta generazione, supporto a Dolby Vision e refresh rate da 240 Hz per una fluidità senza compromessi in ogni situazione.

Risoluzione e frequenza di aggiornamento da top di gamma sono però solo la punta dell’iceberg. I punti di forza integrati sono molti, tutti funzionali a un’esperienza di gioco in grado di soddisfare chi non accetta altro che una resa di livello assoluto, come nel caso del sensore di prossimità Neo che lo spegne in automatico quando ci si allontana dalla scrivania (evitando così il rischio di effetto burn-in) e la porta DisplayPort 2.1a (UHBR20) con larghezza di banda da 80 Gbps. Il tempo di risposta è ridotto a soli 0,03 ms per il massimo della reattività e, attraverso il software incluso, è possibile agire in modo pratico su ogni parametro di configurazione. Eccolo.

Otto antenne per ROG Rapture GT-BE19000

Gli appassionati di multiplayer online sanno bene come la differenza tra la vittoria e la sconfitta sia spesso una questione di pochi millisecondi. Eliminare qualsiasi forma di lag non è solo importante, è un imperativo. È qui che entra in azione ROG Rapture GT-BE19000, il router da gaming dal design unico e che fa leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale mettendole al servizio di chi gioca. Agli algoritmi è delegata la gestione dell’instradamento dei pacchetti e della banda, rendendo ogni scambio più efficiente e riducendo sia la latenza che il consumo energetico, nel nome della sostenibilità e del risparmio.

La velocità del nuovo standard Wi-Fi 7 tri-band a 12 stream e la possibilità di sfruttare le porte Ethernet per le connessioni cablate lo rendono la soluzione definitiva per gestire il network domestico, anche se ci sono decine di dispositivi connessi in contemporanea: smartphone, tablet, computer, console, televisori, lettori multimediali, apparecchiature della smart home e così via. Ha in dotazione ben otto antenne esterne, ciascuna con un amplificatore indipendente a elevata potenza per una specifica catena di radiofrequenze. Questo, insieme alla tecnologia RangeBoost Plus, offre risultati senza compromessi in termini di copertura e di prestazioni. Non passa certo inosservato.

Le schede video ASUS GeForce RTX 50 Seroes: Astral, TUF e Prime

La filosofia zero compromessi di ASUS si riflette anche nella nuova offerta relativa alle schede video. Qui, la punta di diamante è rappresentata dalla ROG Astral RTX 5090 OC Edition. La sua unicità si fa notare fin dal primo sguardo, con un design ispirato dall’illimitata estensione e dalla bellezza del cosmo Il look premium non è comunque il solo tratto distintivo. Ha un cuore pulsante con prestazioni AI da 3.593 TOPs, al servizio sia del gaming che della creazione e dell’editing dei contenuti multimediali.

Fa parte della prima gamma con quattro ventole che agiscono insieme a una camera di vapore brevettata, a un dissipatore ridisegnato e a un pad termico della GPU a cambiamento di fase, abilitando la possibilità di raggiungere velocità di clock elevatissime. Basata sull’architettura NVIDIA Blackwell, è pronta per l’esecuzione dei titoli AAA al massimo livello di dettaglio, senza esitazioni nel framerate. Integra tensor core di quinta generazione e nuovi multiprocessori in streaming ottimizzati per gli shader neurali con supporto al ray tracing avanzato. Insomma, il fotorealismo del gameplay non è finalmente più un miraggio. A tutto questo si aggiunge l’illuminazione ARGB personalizzabile per un tocco di colore.

C’è anche la versione con raffreddamento a liquido (quella precedente implementa un sistema ad aria), la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 OC Edition. Qui, della potenza di dissipazione aumentata si occupa un’unità esterna da 360×38 mm. Il risultato è nell’immagine qui sotto.

La panoramica sulle nuove schede video ASUS prosegue con modelli come ROG Astral RTX 5080 OC Edition. Riprende gran parte delle caratteristiche già elencate per la top di gamma, implementando però il motore grafico GeForce RTX5080 da 1.899 TOPs.

Passiamo alla TUF RTX 5080 OC Edition. Unisce la forza bruta di una GPU di ultima generazione a un design progettato per integrare componenti di qualità militare. C’è ad esempio il rivestimento protettivo PCB che avvolge il circuito stampato proteggendolo da umidità e detriti. Anche in questo caso, la dissipazione del calore è stata migliorata. È poi possibile contare su un Dual BIOS per alternare all’occorrenza la modalità silenziosa a quella con le massime prestazioni.

Infine, Prime RTX 5080 OC Edition è un modello SFF-ready a 2,5 slot pensato per garantire il massimo della compatibilità. Ogni componente è posizionata in modo strategico, dalle tre ventole Axial-tech con doppi cuscinetti a sfera alla camera di vapore abbinata a un dissipatore di grandi dimensioni. Ancora, la staffa di montaggio è realizzata in acciaio inox grado 304, resistente alle sollecitazioni e alla corrosione.

Molte altre novità per il 2025 di ASUS

Come anticipato in apertura, quelle elencate qui sono solo alcune delle novità per il 2025 annunciate da ASUS. L’ecosistema di prodotti a cui si fa riferimento ha accolto anche new entry delle serie Zenbook, Vivobook, ExpertBook ed ExpertCenter per il segmento laptop. A queste si aggiungono le soluzioni desktop ExpertCenter e i Mini PC della gamma NUC. Ogni dispositivo è conforme alla filosofia del brand. L’obiettivo è creare il perfetto connubio tra hardware e software, implementando le soluzioni più avanzate e potenziandole con le innovazioni più recenti.