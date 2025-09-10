Novità bomba sul digitale terrestre dal 15 settembre: cosa è in cantiere

Il 15 settembre 2025 sarà una data importante per l’intrattenimento gratuito italiano. Infatti, secondo fonti ufficiali pubblicate da NewsRoom, una novità bomba arriverà sulla piattaforma digitale terrestre. Cosa c’è in cantiere e come verrà rivoluzionata l’offerta radiotelevisiva per tutti gli utenti in Italia?

Sono due i canali protagonisti di questa importante novità. Stiamo parlando di Cielo, disponibile alla numerazione 26 del telecomando, e di Sky TG 24, alla numerazione 50 del telecomando. Prima di tutto questi due canali gestiti da Sky sulla piattaforma DTT passeranno all’alta definizione.

Ciò vuol dire che trasmetteranno le programmazioni a una qualità superiore, allineandosi con molti altri canali che sono passati o stanno passando al nuovo standard trasmissivo DVB-T2 HEVC Main 10. In altre parole, i telespettatori vivranno un’esperienza visiva più nitida e coinvolgente.

Digitale Terrestre: Cielo rivoluziona il suo palinsesto

La seconda novità nella novità è che Sky ha annunciato che dal 15 settembre 2025 partirà il nuovo palinsesto di Cielo sul digitale terrestre. Una rivoluzione nei contenuti e nelle programmazioni offerte da questo canale radiotelevisivo della piattaforma DTT.

Un annuncio ufficiale spiega: “Su Cielo a settembre inizia una stagione più ricca che mai! Si parte con Sky Sport 24 Night la grande novità in diretta, un appuntamento fisso ogni sera in seconda serata 7 giorni su 7. E poi i documentari sportivi più emozionanti, esperienze che lasciano il segno. Il calcio internazionale, le serie di culto e il grande cinema! Dai classici più famosi, alle novità in prima visione! Questo autunno su Cielo, ti aspetta una stagione da non perdere“.

Come prepararsi a questa novità

Tutti gli utenti sono invitati a prepararsi a questa novità verificando che il proprio apparecchio sia compatibile con la tecnologia HD. Sintonizzati ai canali 100 o 200 del tuo telecomando. Se compare la scritta “Test HEVC Main 10” significa che non avrai alcun problema e potrai vedere Cielo e Sky TG 24 in alta definizione sul digitale terrestre.

Inoltre, sarà necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre il 15 settembre 2025. In questo modo accoglierai le modifiche più recenti e ti assicurerai la visione delle trasmissioni di questi due canali che passeranno all’alta definizione.