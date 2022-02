Novità Domestika Plus: paga con i crediti e risparmia

La creatività è come un viaggio introspettivo, un percorso di crescita personale che – molte volte – non può essere affrontato per conto proprio. Che tu rincorra la strada dell’illustrazione, quella della fotografia, della scrittura oppure dello sviluppo web, c’è solo una piattaforma che può guidarti: parliamo di Domestika, una delle più vaste (e amate) community creative del web. Sicuramente avrai già sentito parlare dei suoi corsi, o addirittura ne hai seguito qualcuno. È proprio per tutti i suoi utenti, sia quelli affezionati che i nuovi arrivati, che Domestika ha aperto il programma “Plus”: un abbonamento mensile oppure annuale che offre tantissimi vantaggi e ti permette di risparmiare rispetto al singolo acquisto. Il piano più vantaggioso è quello da 6,90 euro al mese, a fronte di un pagamento annuale di 82,80 euro.

Domestika Plus: quali sono i vantaggi

Perché abbonarsi a Domestika Plus? Ecco tutti i vantaggi che offre l’abbonamento.

1 credito mensile da riscattare in cambio di un corso . Ogni mese – a partire dal giorno in cui sottoscrivi l’abbonamento – riceverai un credito Plus, che potrai scambiare con un qualsiasi corso Domestika a tua scelta, qualsiasi sia il suo prezzo.

. Ogni mese – a partire dal giorno in cui sottoscrivi l’abbonamento – riceverai un credito Plus, che potrai scambiare con un qualsiasi corso Domestika a tua scelta, qualsiasi sia il suo prezzo. 20% di risparmio su corsi e pacchetti . Grazie all’abbonamento Plus, riceverai un ulteriore sconto del 20% su tutti i corsi del catalogo Domestika. Lo sconto si applica automaticamente ai prodotti aggiunti al carrello. Inoltre, il vantaggio è cumulabile: se hai un altro codice sconto, puoi applicarlo senza problemi.

. Grazie all’abbonamento Plus, riceverai un ulteriore sconto del 20% su tutti i corsi del catalogo Domestika. Lo sconto si applica automaticamente ai prodotti aggiunti al carrello. Inoltre, il vantaggio è cumulabile: se hai un altro codice sconto, puoi applicarlo senza problemi. Corsi ad accesso libero . Ogni settimana troverai corsi ad accesso libero che potrai vedere completamente gratis. Se, poi, sei interessato ad acquistarlo, soltanto gli abbonati otterranno uno speciale prezzo ribassato, più l’accesso illimitato a tutte le sezioni: dai compiti agli esercizi, fino ai materiali aggiuntivi.

. Ogni settimana troverai corsi ad accesso libero che potrai vedere completamente gratis. Se, poi, sei interessato ad acquistarlo, soltanto gli abbonati otterranno uno speciale prezzo ribassato, più l’accesso illimitato a tutte le sezioni: dai compiti agli esercizi, fino ai materiali aggiuntivi. Risorse e contenuti esclusivi . In quanto abbonato, riceverai una newsletter esclusiva che conterrà novità creative, corsi in arrivo e materiali aggiuntivi.

. In quanto abbonato, riceverai una newsletter esclusiva che conterrà novità creative, corsi in arrivo e materiali aggiuntivi. Acquisto di crediti aggiuntivi . Oltre a quelli disponibili gratuitamente ogni mese, potrai acquistare crediti aggiuntivi da riscattare in cambio di corsi. Inoltre, quando paghi con i crediti, il prezzo sarà notevolmente più basso.

. Oltre a quelli disponibili gratuitamente ogni mese, potrai acquistare crediti aggiuntivi da riscattare in cambio di corsi. Inoltre, quando paghi con i crediti, il prezzo sarà notevolmente più basso. Attestato al termine di ogni corso. Hai acquistato un corso? Quando lo completi, ricevi un attestato personalizzato e firmato dall’insegnante. Perfetto da aggiungere al tuo portfolio.

Scegli una delle tante categorie di corsi disponibili: 3D e Animazione, Marketing & Business, Calligrafia, Craft, Design, Moda, Illustrazione, Musica e audio, Fotografia e Video, Architettura e Spazi, Web e App Design, Scrittura, L’abbonamento a Domestika Plus, con tutti i suoi vantaggi, costa meno se scegli il piano annuale da 82,80 euro: soltanto 6,90 euro al mese.