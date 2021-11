Novoo Magnetic HUB: l'HUB USB-C dei tuoi sogni in offerta

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è uno degli HUB USB Type-C più interessanti mai visti, soprattutto per le sue dimensioni. Si tratta del Novoo Magnetic HUB 8 in 1, uno degli accessori più piccoli e pratici, con una connettività davvero incredibile. Grazie ad un consistente calo di prezzo, puoi acquistarlo su Amazon a soli 37,22 euro.

HUB USB Type-C Novoo Magnetic HUB: caratteristiche tecniche

Il Novoo Magnetic HUB trova la sua prima particolarità nel cavo magnetico che può essere ripiegato e fissato all’interno del corpo. A questo si aggiunge il foro che consente di attaccarlo praticamente ovunque per una semplicità di trasporto impareggiabile. Il design trova una scocca monoblocco in lega di alluminio che agevola la dissipazione del calore. Questo perché nonostante le dimensioni estremamente compatte, integra tutta la connettività di cui potresti avere bisogno a partire dalla porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. Questa consente di ricaricare il laptop, come un MacBook o un Chromebook collegando l’alimentatore direttamente all’HUB.

Le porte USB Type-A sono tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste ti consentiranno di effettuare rapidamente backup, o spostare velocemente file da/a periferiche esterne grazie al bandwidth da 5Gbps. Non manca neanche un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. È presente addirittura una porta RJ45 Gigabit LAN così da ottenere le massime prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Chiude la dotazione un pratico lettore di schede in grado di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente. Considerando le dimensioni e la connettività offerta, è senza dubbio uno dei migliori HUB che abbiamo mai portato sul nostro sito. Un prodotto completo, pratico e decisamente efficace con un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Grazie al calo di prezzo, potrai acquistare il Novoo Magnetic HUB su Amazon a soli 37 euro, un prezzo decisamente conveniente anche rispetto alla maggior parte dei prodotti concorrenti tradizionali.