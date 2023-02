NOW con The Last of Us e MasterChef a solo 1 euro

Occasione imperdibile: nei giorni di San Valentino, NOW ha deciso di offrire un mese di abbonamento Cinema Entertainment a solo 1 euro. È il Pass che permette di accedere a un catalogo composto da centinaia di film, serie TV e show da guardare in streaming, senza limiti. Qualche esempio? Ci sono tutti gli episodi di The Last of Us, quelli di Call My Agent e le puntate di MasterChef Italia.

Un mese a solo 1 euro: la promo NOW di San Valentino

Tra le ultime uscite segnaliamo il film Il signore delle formiche diretto da Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, arrivato proprio oggi sulla piattaforma. C’è poi Top Gun Maverick con Tom Cruise, pellicola che di certo non ha bisogno di presentazioni, capace di far registrare un record d’incassi al botteghino.

Rimane solo un giorno per approfittare della promozione, dopodiché il prezzo tornerà quello di sempre a 14,98 euro. Farlo è molto semplice: è sufficiente attivare la sottoscrizione attraverso la pagina dedicata, dopodiché si è pronti a immergersi in un mondo di intrattenimento, da qualsiasi dispositivo: dagli schermi degli smartphone a quelli dei tablet, fino a computer, televisori, lettori multimediali e così via.

Si tratta di un’ offerta riservata in esclusiva ai nuovi clienti. Sarà possibile annullare il rinnovo in qualsiasi momento, fino a 24 ore prima della scadenza del mese.

NOW è la piattaforma on demand di Sky che raccoglie un catalogo di contenuti in continua espansione: film, serie TV e show. Per l’occasione, ha raccolto una serie di contenuti a tema San Valentino da guardare in dolce compagnia: Un amore a 5 stelle, Serendipity, Il diario di Bridget Jones e Come fari lasciare in dieci giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.