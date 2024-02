NOW: accedi alla programmazione di Sky in streaming a partire da 6,99 euro al mese

Stasera la finale di MasterChef, nel weekend il via al Mondiale di Formula 1, la prossima settimana iniziano la nuova stagione di Pechino Express e la MotoGP: insomma, ci vuole poco per capire che la stagione televisiva di Sky sta entrando nel vivo. A questo proposito ti segnaliamo le offerte di NOW sui pass Entertainment, Cinema e Sport, grazie ai quali puoi accedere alla programmazione in streaming di Sky a partire da 6,99 euro al mese per dodici mesi.

NOW: i pass Entertainment, Cinema e Sport sono in offerta

Il pass Entertainment, in offerta a 6,99 euro al mese per un anno invece di 8,99 euro dà accesso alle serie TV e internazionali in onda su Sky Atlantic e gli altri canali dedicati Sky dedicati alle serie televisive, più tutti gli show di Sky per la famiglia, tra cui appunto MasterChef Italia, Pechino Express, 4 Ristoranti con Alessandro Borghese e 4 Hotel con Bruno Barbieri.

Se ami il cinema, puoi attivare i pass Entertainment e Cinema insieme a 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 11,99 euro. E per la migliore esperienza streaming possibile, ti segnaliamo NOW Premium, il pacchetto che riunisce tutti i pass con in più l’on-demand senza pubblicità, 2 visioni in contemporanea e il supporto all’audio Dolby Digital 5.1 al prezzo di 11,99 euro al mese per 1 anno invece di 14,99 euro.

C’è infine il pass Sport, in offerta a 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro, che dà accesso a tutto lo sport di Sky.

Puoi attivare uno dei quattro pass a scelta direttamente sulla pagina dedicata di NOW.