Now and Then dei Beatles vince il Grammy Award

I Beatles hanno vinto il loro ottavo Grammy Award. Il brano Now and Then, pubblicato a fine 2023, ha ricevuto il premio nella categoria Best Rock Performance. È stata la prima canzone creata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale a ricevere due nomination e ora è la prima canzone a vincere.

Audio ripulito con il machine learning

Now and Then aveva ricevuto le nomination in due categorie: registrazione dell’anno e migliore performance rock. Il brano dei Beatles ha vinto il Grammy per la seconda categoria, battendo Beautiful People (The Black Keys), The American Dream Is Killing Me (Green Day), Gift Horse (Idles), Dark Matter (Pearl Jam) e Broken Man (St. Vincent). Quello per la prima categoria è stato vinto da Kendrick Lamar con Not Like Us.

Now and Then è stata scritta da John Lennon e registrata su nastro nel 1977. La demo aveva una singola traccia per voce e pianoforte, quindi era impossibile separarle. Circa 20 anni dopo, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr hanno provato ad aggiungere chitarra, basso e batteria, ma il progetto è stato abbandonato per limitazioni tecniche.

Paul McCartney e Ringo Starr hanno restaurato il brano nel 2021, aggiungendo gli strumenti mancanti. È stata però utilizzata una copia digitale fornita dal figlio di John (Sean Lennon). Per separare voce e pianoforte è stata utilizzata l’intelligenza artificiale, in particolare una tecnologia di machine learning sviluppata WingNut Films, società di produzione di Peter Jackson. Il risultato finale è questo:

Il premio è stato ritirato da Sean Lennon, figlio di John e Yoko Ono.