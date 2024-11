Canzone dei Beatles restaurata con l'AI candidata a 2 Grammy

I Beatles sono tornati ai Grammy Awards, dopo oltre 25 anni dalla loro ultima nomination. Sono in gara nella categoria “Canzone dell’anno”, per il brano Now and then, uscito dal limbo grazie all’AI.

I Fab Four saranno anche rimasti senza i loro ultimi due membri, ma quest’anno sono ancora in lizza per un Grammy nella categoria “Miglior canzone”, contro Texas Hold’Em di Beyoncé, Not Like Us di Kendrick Lamar, Good Luck, Babe! di Chappel Roan, Birds of Feather di Billie Eilish, 360 di Charlie XCX, Espresso di Sabrina Carpenter e Fortnight di Taylor Swift con Post Malone.

Now and Then dei Beatles restaurata con l’AI in corsa per i Grammy

È stata la canzone Now and Then, composta da John Lennon nel 1978 e restaurata da Paul McCartney e Ringo Starr grazie all’intelligenza artificiale, a far guadagnare ai Beatles questa nomination, la prima dal 1997. All’epoca, avevano vinto per la migliore performance vocale pop di un duo o gruppo per la canzone Free as a bird, una demo del 1977 pubblicato alla fine del 1995.

Now and then, pubblicata a novembre 2023, 33 anni dopo l’assassinio di John Lennon e 22 anni dopo la morte di George Harrison, è considerata l’ultima canzone del gruppo, che si è sciolto nel 1970. È stata scritta e cantata da John Lennon, sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, e infine completata da Paul e Ringo più di quattro decenni dopo.

L’intelligenza artificiale ha permesso di sintetizzare la voce di John Lennon a partire da estratti di vecchi nastri demo, come ha spiegato Paul McCartney. “È tutto reale e tutti noi ci suoniamo sopra. Abbiamo ripulito alcune registrazioni esistenti, un processo che va avanti da anni“.

Beatles in vetta alle classifiche grazie all’AI

In questo caso, l’AI è stata utilizzata solo per ripulire le tracce di questa registrazione, che George Harrison non voleva ascoltare perché riteneva che la qualità del suono fosse pessima. Questa canzone ha permesso ai Beatles di tornare in cima alle classifiche musicali. L’anno scorso ha raggiunto la vetta delle classifiche nel Regno Unito, battendo persino Taylor Swift.