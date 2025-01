NOW: film, serie TV, show e tanto sport in streaming a un super prezzo

Per accedere alla programmazione Sky e a tantissimi contenuti on demand basta scegliere NOW. La piattaforma di streaming è sempre più un punto di riferimento del mercato italiano. Come certificato dal recente Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM (n.4/2024), NOW è il servizio di streaming che cresce di più in Italia, per numero di utenti unici mensili, nella Top 5 delle piattaforme (Netflix, Prime Video, Disney Plus e DAZN sono le altre quattro).

Per accedere a NOW è possibile scegliere tra i Pass Entertainment, Cinema e Sport, con vari bundle che permettono di combinare i Pass per ottenere un risparmio sulla spesa. C’è poi l’Opzione Premium che aggiunge le 2 visioni in contemporanea e l’audio Dolby Digital 5.1 andando anche ad eliminare la pubblicità dai contenuti on demand. Per sfruttare una delle offerte in corso basta raggiungere il sito ufficiale di NOW, accessibile di seguito.

NOW: ecco quanto costano i Pass

A disposizione degli utenti ci sono le seguenti promo:

Pass Entertainment : 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

: 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema : 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

: 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium : 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

: 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese Pass Sport : 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure 24,99 euro al mese

: 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure 24,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Pass Sport: 24,99 euro al mese per 12 mesi oppure 36,99 euro al mese

L’opzione Premium, dove non prevista, può essere aggiunta al costo di 5 euro al mese. Ricordiamo, inoltre, che il Pass Entertainment consente l’accesso ai contenuti di Sky TV mentre il Pass Cinema ai contenuti di Sky Cinema. Con il Pass Sport è possibile accedere ai contenuti di Sky Calcio e Sky Sport.

L’attivazione del Pass consente l’accesso immediato a tutti i contenuti inclusi on demand oltre che ai canali Sky legati al Pass stesso (ad esempio, con Pass Cinema si accede ai canali Sky Cinema). Per tutti i dettagli sulla promo basta seguire il link qui di sotto.