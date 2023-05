NOW: il Pass Sport torna in offerta a 9,99€ per 12 mesi

In queste ore i nuovi clienti NOW possono sottoscrivere l’abbonamento al Pass Sport al costo di 9,99 euro al mese per dodici mesi, con un tempo di permanenza minimo della durata di un anno. Il Pass Sport include tutto lo sport di Sky in diretta streaming e on demand, comprese le gare di Formula 1 e MotoGP, i match di Champions League e Serie A TIM, oltre al rugby, il tennis e il basket e tanto altro ancora.

È la migliore offerta per il Pass Sport di NOW

Quella in promozione in queste ore è la migliore offerta di sempre per il Pass Sport di NOW, visto che è possibile ottenere uno sconto di 5 euro ogni mese per un anno intero. Se sei un appassionato di sport, questo è anche il momento migliore per sottoscrivere un’offerta di questo tipo, dal momento che si giocheranno in serie le due finali europee di calcio, con Inter e Roma che proveranno a sollevare al cielo rispettivamente la Champions League e l’Europa League, il Roland Garros, il Gran Premio di Monaco di Formula 1 nel circuito cittadino di Montecarlo, la MotoGP con “Pecco” Bagnaia alle prese con i rivali di ieri, oggi e domani, le NBA Finals, e tanto altro ancora.

Se si è invece interessati soltanto alla visione di 1 mese, è possibile sottoscrivere l’offerta a 9,99 euro per il primo mese e poi 14,99 euro dal secondo mese in avanti senza però vincoli di permanenza. Questo significa che al termine del periodo promozionale puoi disdire senza costi aggiuntivi, pagando così il corrispettivo del primo mese, vale a dire 9,99 euro (scontato di 5 euro rispetto al prezzo di listino).

Per usufruire dell’offerta collegati a questa pagina del sito ufficiale di NOW con tutte le offerte disponibili e seleziona il Pass Sport a 9,99 euro per 12 mesi.

