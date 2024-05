NOW: le offerte attive per i pass Sport, Cinema ed Entertainment

Con gli Internazionali di Roma che stanno per entrare nel vivo avviandosi alla fase finale del torneo, lo sconto di NOW sul pass Sport è la scelta giusta per ogni appassionato del grande tennis, ma le offerte non finiscono qui. Ci sono anche le promozioni in corso per i pass Cinema ed Entertainment. Vediamo tutti i dettagli e perché conviene approfittarne in questo momento.

Tutte le offerte per i pass di NOW

Con la prima delle tre sottoscrizioni puoi vedere in streaming le fasi finali delle coppe europee di calcio (Champions League, Europa League e Conference League) che vedranno protagoniste anche le squadre italiane, ogni gara in programma nei mondiali della Formula 1 e della Moto GP, senza dimenticare che tra poco toccherà al Roland Garros e poi, a luglio, a Wimbledon, sperando di poter rivedere in campo Sinner nella sua rincorsa al numero uno del ranking mondiale. Attivala subito con l’offerta a 14,99 €/mese.

Se quello che cerci sono le migliori pellicole dell’ultima stagione, puoi trovare film come Oppenheimer, Barbie e Io Capitano inclusi nel pass Cinema, oggi proposto a partire da soli 9,99 €/mese, insieme a quello Entertainment che include serie TV e show come Pechino Express, con la finale in onda proprio questa sera. Quest’ultimo è attivabile da 6,99 €/mese scegliendo la formula annuale.

Tra le prossime uscite in Cinema ci sono Asteroid City di Wes Anderson, Perfect Days di Wim Wenders e Adagio di Stefano Sollima. Infine, ricordiamo che il pass Sport include tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, inclusi alcuni scontri decisivi per gli ultimi verdetti della classifica. Per un riepilogo di tutte le offerte in corso, delle quali puoi approfittare per risparmiare, visita la pagina dedicata.