NOW smart Stick: applicazioni e 3 mesi inclusi a PREZZO WOW

NOW Smart Stick in super offerta su Amazon: con appena 23,99€ te lo porti a casa ed hai persino tre mesi di servizio inclusi. Li attivi quando vuoi e ti godi fin da subito il massimo del divertimento, su qualunque televisore.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Streaming e tanto altro ancora con NOW Smart Stick

Lo Smart Stick di NOW TV è un portento di dispositivo, con appena due spicci rendi la tua TV smart in un nanosecondo e poi puoi accedere anche a mille e mila cataloghi d'intrattenimento.

Con la sua chiavetta HDMI lo attacchi al tuo televisore ed è subito abilitato per vedere i contenuti sulle maggiori applicazioni. Ovviamente hai il servizio di streaming Sky come principale, ma se vuoi accedi anche ai tuoi abbonati Netflix, Disney+ e molto altro ancora senza ulteriori necessità.

Ha un telecomando incluso per gestire tutto dal divano in assoluta comodità.

In più come detto prima, hai tre mesi d'intrattenimento inclusi: scegli se attivare il pacchetto Cinema o Entertainment. Accedi dal tuo account anche tramite applicazione su smartphone così da portarti lo streaming sempre dietro con te.

Acquista subito la NOW Smart Stick su Amazon a soli 23,99€, è un'offerta eccezionale. La ordini e la ricevi in sole 24 ore se sei membro Prime o in caso alternativo hai le spedizioni gratuite nei punti di ritiro.