Now Smart Stick: sport incluso per 2 mesi e tanto altro a 18,99€

Il tuo televisore è un po' obsoleto? Rendilo al passo con i tempi con la Now Smart Stick che su Amazon trovi in offerta a soli 18,99€. È una promozione davvero imperdibile perché oltre ad avere un prodottino che è un gioiello, ricevi in omaggio persino due mesi di abbonamento Sport che attivi quando vuoi.

Le spedizioni? Veloci e gratuite in tutta Italia.

Now Smart Stick: tutte le potenzialità di questo device

Venduto esplicitamente per concedere agli utenti di avere il servizio streaming di Sky su TV, Now Smart Stick nasconde delle funzioni ancora più avanzate. È vero: una volta che lo colleghi puoi accedere a tutti i contenuti del colosso dello streaming, ma in realtà ti permette di accedere persino ad applicazioni secondarie come Netflix e Disney+.

Praticamente se hai sempre desiderato di rendere quel vecchio televisore obsoleto innovativo, prendi due piccioni con una fava… Anzi, oserei dire tre!

Lo colleghi al dispositivo attraverso una semplice porta HDMI e con il telecomando incluso inizi a vedere tutto ciò che più ami. Inclusi in questa promozione ci sono ben due mensilità per l'abbonamento Sport che puoi attivare entro il 31/12/2022 per gustarti NBA, calcio, Formula1 e tanto altro ancora.

Insomma, di vantaggi ne hai e come. Unica caratteristica a cui devi fare attenzione è che è richiesta una connessione WiFi in casa, altrimenti non potrai collegarti alla rete per usufruire dei vari servizi.

Acquista subito la Now Smart Stick su Amazon a soli 18,99€. La ordini e con le spedizioni gratuite arriva a casa tua in qualche giorno. Se sei cliente standard opta per le consegne nei punti di ritiro e le avrai sempre gratuite.