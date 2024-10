NOW: tutti i Pass sono in offerta a 24,99€ al mese per 12 mesi

NOW è la piattaforma streaming che include la visione dell’intera programmazione live e on demand di Sky, dando la possibilità ai suoi clienti di risparmiare. Un risparmio ancora più evidente con la nuova offerta, che prevede tutto lo sport, il cinema e le serie tv di NOW al prezzo scontato di 24,99 euro al mese per 12 mesi invece di 36,99 euro, per un risparmio complessivo di 144 euro in un anno.

L’offerta presenta un vincolo di 12 mesi, questo significa che non è possibile disattivare il pacchetto completo NOW prima del termine del periodo promozionale. Inoltre, la promozione è riservata ai nuovi clienti NOW.

Risparmia 144 euro su tutto lo Sport, il Cinema e le Serie TV di NOW

Questa settimana andranno in onda gli ultimi due episodi di Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, una delle serie italiane di maggiore successo di quest’anno, con un clamoroso successo di pubblico e critica. Appuntamento su NOW nella serata di venerdì (canale Sky Serie).

Sempre per quanto riguarda la serie tv, questo lunedì andrà in onda uno degli ultimi episodi della serie The Penguin, con protagonista Colin Farrell. Gli episodi finali sono in calendario il 4 e l’11 novembre, in contemporanea con gli Stati Uniti d’America (canale Sky Atlantic).

In data odierna scatterà anche l’ultimo Masters 1000 della stagione, con protagonista il numero uno del mondo Jannik Sinner. A Parigi l’azzurro proverà a ottenere un altro eccellente risultato di un’annata storica per il tennis italiano, sebbene il focus sia più sulle ATP Finals di Torino e la Coppa Davis, altri due appuntamenti inclusi nel pass Sport di NOW.

L’offerta che include tutti i pass Sport, Cinema e Entertainment a 24,99 euro al mese per un anno invece di 36,99 euro è attivabile online su questa pagina del sito NOW. C’è tempo fino al 31 ottobre.