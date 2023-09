NOW TV a 6,99 euro al mese: scopri cosa puoi vedere

NOW TV è il servizio di streaming di Sky che ti permette di accedere a numerosi contenuti tra show, serie TV, film ed eventi sportivi comodamente dai dispositivi che preferisci. Adesso l’offerta di accesso per il pass Entertainment parte da 6,99 euro al mese, a patto che scegli il vincolo a 12 mesi. Ma si tratta solo di una parte di tutta quella che è l’offerta NOW.

NOW TV: cosa offre il catalogo

Iniziamo dicendo che puoi goderti tutti gli episodi di successi come The Last of Us, Gomorra e l’acclamato Succession. Non dimenticare di dare un’occhiata agli show di grande impatto come Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e, a partire dal 14 settembre, la nuova edizione di X Factor. E questo è solo l’inizio.

Se il tuo cuore batte per il cinema, allora sarai entusiasta di scoprire i blockbuster in arrivo. Da “Black Adam” a “Don’t Worry Darling”, fino al tanto atteso “Super Mario Bros. – Il Film” che arriverà il 26 dicembre, avrai l’opportunità di vivere le emozioni del grande schermo comodamente da casa tua.

Se sei un appassionato di sport, NOW TV ha qualcosa di speciale per te. Ovunque tu sia, potrai seguire la UEFA Champions League con ben 121 partite su 137, immergendoti nel cuore del calcio europeo. Inoltre, non perderti neanche una partita di Serie A, con ben 3 match su 10 in ogni giornata. Ma non è tutto: avrai anche accesso completo a tutta la Serie B e Serie C, senza dimenticare le gare imperdibili di F1 e MotoGP.

Non finisce qui. Gli show italiani più attesi sono pronti a conquistarti. Da “X Factor”, il talent show musicale più seguito, a “MasterChef”, la cucina più famosa d’Italia, fino all’avventuroso viaggio di “Pechino Express” e al coinvolgente cooking show “4 Ristoranti” condotto da Alessandro Borghese. Tutto questo e molto altro ancora, solo su NOW TV.

E cosa aspetti? L’offerta NOW TV parte da soli 6,99 euro al mese per il Pass Entertainment e 9,99 euro al mese per il Pass Sport. Non perdere l’opportunità di accedere a un mondo di intrattenimento senza limiti, tutto a un prezzo incredibilmente conveniente.

