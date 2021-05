Nuki, la serratura smart con 70€ di sconto

Apri la tua porta di casa con lo smartphone: solo per poche ore lo sconto è del tutto speciale, portando il prezzo del dispositivo Nuki Combo 2.0 da 269,99 euro a 199,99 euro (26% di sconto, ma solo per poche ore ancora). Per la prima volta, insomma, per mettersi in casa questa comodissima funzionalità si scende sotto i 200 euro.

Nuki Combo 2.0, la serratura intelligente

Nuki Combo 2.0 è uno strumento che non richiede interventi invasivi sulla porta: lo si monta sulla serratura interna e così facendo si automatizza di fatto la possibilità di aprire. Lo si potrà in seguito rimuovere senza lasciare traccia alcuna. Tutto ciò offre anzitutto due vantaggi:

quando si è nei pressi della porta si può avere una apertura automatica, senza dover cercare le chiavi o senza doverle avere del tutto appresso;

quando si è lontani (grazie al Nuki Bridge presente nella combo in offerta) è possibile aprire a parenti, personale delle pulizie, tecnici, ospiti o altre persone fidate che abbiano necessità di accedere ai locali.

Uno strumento simile potrebbe servire per molte utilità e ognuno saprà facilmente capire quando e dove Nuki possa fare la differenza. Solo per poche ore, però, a fare la differenza è Amazon: per chi acquista entro la serata di oggi, infatti, il prezzo scende eccezionalmente a 199,99 euro e trasforma Nuki in una interessante opportunità di cui poter approfittare.

L’installazione richiede non più di 3 minuti di lavoro. L’acquisto richiede un semplice click. Le funzionalità ottenibili, invece, non hanno prezzo. Con un solo problema: l’offerta lampo scade oggi ed arrivare in ritardo costerà esattamente 70 euro.