Nuki Smart Lock Go in offerta Amazon: serratura smart senza chiavi

Nuki Smart Lock Go & Keypad è la serratura smart che rende ogni porta più intelligente: in offerta Amazon.
Tecnologia
Nuki Smart Lock Go & Keypad è la serratura smart che rende ogni porta più intelligente: in offerta Amazon.

Uscire di casa senza chiavi non è mai stato così semplice. Da oggi in poi, non rischi di dover chiamare uno specialista per entrare in casa perché, quando ne hai bisogno, sblocchi la porta con un semplice codice. Ti potrebbe sembrare una sciocchezza e, invece, è la comodità più totale. Per sbloccare questa funzione, hai bisogno di un dispositivo che ti assicuri sicurezza, ma soprattutto funzioni bene. Nuki Smart Lock Go & Keypad è il prodotto che fa al caso tuo con un kit tutto completo che rende l’installazione elementare. Approfitta dello sconto del 33%su Amazon per comprarlo a soli 159,99€ subito. 

Kit Nuki con tastierino: serratura della porta sicura e smart

Così come svela il suo nome, questo prodotto è una serratura intelligente. Si installa nel giro di pochi secondi ed è perfetta anche per un lavoro fai-da-te. Così come dice il suo motto, tornare a casa non è mai stato così semplice, visto che puoi automatizzare la serratura e controllarla anche a distanza. Realizzata con i migliori materiali, la serratura include anche il keypad ossia il tastierino su cui digiterai il tuo codice segreto. Sotto il punto di vista della sicurezza, tutti i prodotti Nuki godono, sia nel lato hardware che software, di massimi standard in termini di durabilità e di protezione dei dati. 

Nuki Smart Lock Go & Keypad (2025), Sistema per porta senza chiave con Auto Unlock e accesso tramite codice, Controllo tramite app, Installazione facile, Compatible con Alexa, Apple, Google

Funzioni principali della serratura smart

Uno dei vantaggi dello smart Lock Go di Nuki è che non richiede alcun tipo di modifica alle tue porte. Le sue funzioni sono varie e si riassumono in:

  • Blocco automatico per chiusura istantanea della porta e un livello di sicurezza aggiuntivo;
  • Accesso tramite codice per poter aprire la serratura attraverso il tastierino;
  • Controllo tramite applicazione per aperture e chiusure anche da remoto;
  • Controllo vocale attraverso assistenti come Amazon Alexa, Apple e Google Home;
  • Funzione Auto Unlock per sblocco automatico, quando ci si avvicina alla porta con il dispositivo connesso.

Offerta Amazon e prezzo

Approfittare dello sconto su Amazon è la mossa giusta. Rendi qualunque porta della tua casa intelligente, grazie alla Nuki Smart Lock Go & Keypad, la serratura di ultima generazione. Risparmia subito del ribasso del 33% e aggiungila al tuo carrello con soli 159,99€. 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 gen 2026

12 gen 2026
