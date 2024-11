Numero fisso sullo smartphone: l'app PERFETTA per le chiamate aziendali

Hai bisogno di rispondere alle chiamate del tuo business anche quando sei fuori ufficio? Con mTalk di MessageNet, puoi finalmente portare il tuo numero fisso aziendale ovunque ti trovi, direttamente sul tuo smartphone. Che tu sia un freelance, un imprenditore o un professionista sempre in movimento, mTalk è la soluzione perfetta per gestire le tue comunicazioni senza perdere neanche una chiamata importante.

Perché scegliere mTalk: funzioni e vantaggi

Grazie a mTalk, puoi rispondere alle chiamate del tuo numero fisso aziendale direttamente dal cellulare, mantenendo una presenza professionale e continuativa con i tuoi clienti. Questo ti permette di essere sempre raggiungibile, indipendentemente da dove ti trovi, senza compromettere la tua immagine. In più, l’app elimina la necessità di installare costosi centralini fisici, riducendo significativamente i costi di gestione delle chiamate, mentre ti assicura una comunicazione di alta qualità.

Inoltre, l’app ti consente di registrare sul tuo iPhone o smartphone Android più di un numero telefonico fisso. In questo modo si mantiene il massimo controllo sulle chiamate che arrivano in azienda, anche in caso si abbia più di un’utenza fissa attiva, per vari reparti o specifici uffici. Tra l’altro, tramite l’app è possibile attivare o disattivare le utenze in base alle esigenze, scegliendo di ricevere soltanto le chiamate in arrivo a numeri specifici, evitando la ricezione di chiamate superflue.

Utilizzare mTalk è estremamente semplice: dopo aver scaricato l’app, bastano pochi passaggi per iniziare subito a usare il tuo numero fisso sullo smartphone. Questa soluzione ti offre la comodità di essere operativo ovunque e ti permette di mantenere il controllo delle tue comunicazioni aziendali con estrema facilità. Tante aziende e professionisti freelance stanno utilizzando ed aprezzando l’app sviluppata da MessageNet, azienda conosciuta per soluzioni VoIP aziendali comode, efficaci e convenienti.

Attiva mTalk oggi stesso, accedi al sito ufficiale e scarica l’app sul tuo smartphone Android o iPhone.

in collaborazione con MessageNet