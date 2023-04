Nuova carta di credito? Ecco come averne una a zero spese

Se siete alla ricerca di una nuova carta di credito, valutare tutte le opzioni disponibili è molto importante. Solo in questo modo, infatti, è possibile individuare con precisione la carta migliore. In particolare, chi è alla ricerca di una carta di credito a zero spese deve verificare che l’opzione scelta sia senza costi fissi (anche indiretti, come quelli legati all’apertura di un nuovo conto) oltre che senza commissioni legate all’utilizzo.

Per ottenere una nuova carta di credito gratuita è possibile, ad esempio, puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta, richiedibile senza dover aprire un nuovo conto corrente, presenta canone zero e zero commissioni su pagamenti e prelievi. In più, la carta include una polizza viaggi gratuita oltre alla possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere l’emissione di Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto.

Carta di credito a zero spese: ecco quali caratteristiche non posso mancare

Per essere davvero a zero spese, è necessario che una carta di credito presenti le seguenti caratteristiche:

il canone deve essere pari a zero , possibilmente senza che ci siano requisiti da rispettare

, possibilmente senza che ci siano requisiti da rispettare le commissioni sul prelievo e sui pagamenti devono essere zero

sul prelievo e sui pagamenti non ci devono essere costi indiretti come quelli legati all’apertura di un nuovo conto corrente

In questo modo, è possibile ottenere una carta di credito davvero a zero spese.

Carta YOU: la carta di credito a zero spese su cui puntare oggi

La scelta giusta per avere una carta di credito a zero spese è rappresentata da Carta YOU. La soluzione proposta da Advanzia Bank si caratterizza per:

canone zero

emissione senza apertura di un nuovo conto corrente

zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche all’estero

su pagamenti e prelievi, anche all’estero polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese

Per richiedere la carta è possibile seguire la procedura online disponibile sul sito ufficiale linkato qui di seguito.

Carta YOU presenta un plafond “su misura” del cliente. Questo vuol dire che la banca definisce il plafond in base ai requisiti reddituali del cliente. Nel corso dei mesi, però, continuando a pagare puntualmente le spese, il plafond aumenta in automatico. Il cliente, inoltre, può contattare il Servizio Clienti per richiedere un ulteriore incremento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.