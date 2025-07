Nuova e smart la Tapo C216, telecamera WiFi da 2K interno/esterno a 39€

La Tapo C216 è una telecamera WiFi intelligente oltre che dotata di tecnologie di nuova generazione. Ideale da installare senza l’aiuto di uno specialista e perfetta sia per spazi esterni che interni. Insomma, la monti dove ne hai esigenza e la gestisci direttamente tramite app sul tuo smartphone. Grazie alla visione in 2K non scappa neanche un dettaglio e per questo motivo, la sicurezza è portata all’ennesimo livello. Approfitta dello sconto del 20% su Amazon per completare l’acquisto con soli 39,99 euro invece di 49,99 euro.

Il design completamente rivoluzionato della telecamera rende la Tapo C216 un prezzo da novanta. Come vedi puoi fissarla sia al muro che tenerla su una superficie piana come un tavolo, una mensola o un mobile. Il fissaggio è facile così come la messa in funzione dal momento che la attacchi alla corrente ed è subito operativa. Usa l’applicazione o la tua voce per gestirla grazie all’integrazione pienamente supportata con Amazon Alexa e Google Assistant.

La visione non solo è di elevata qualità ma anche totale attraverso la rotazione a 360° sul piano orizzontale e al tilt da 152° sul piano verticale. In altre parole puoi controllare un’intera zona o anche di più con un solo dispositivo. La risoluzione 2K non si lascia scappare la più piccola minuzia e tecnologie aggiuntive come la visione a colori notturna e l’intelligenza artificiale integrate al suo interno sono la ciliegina sulla torta. Attiva il rilevamento smart del movimento per essere sempre al corrente su ciò che accade, usa l’audio bidirezionale per comunicare a distanza e sfrutta l’allarme sonoro e luminoso per tenere i malintenzionati lontani.

Per appena 39,99 euro su Amazon, la Tapo C216 è la telecamera che non compromette la sicurezza ma la accoglie a prezzo minimo in casa tua. Mettila subito nel carrello approfittando dello sconto del 20% disponibile ora.