Nuova era per Xbox: cosa cambia dopo l’addio di Phil Spencer

Nel fine settimana è avvenuta un’autentica rivoluzione ai vertici del gruppo Microsoft Gaming. Il CEO Phil Spencer e Sarah Bond (Presidente e Chief Operating Officer di Xbox) hanno annunciato le dimissioni. La nuova CEO di Microsoft Gaming è Asha Sharma (ex Presidente del gruppo CoreAI Product). Tom Warren di The Verge ha svelato alcuni retroscena che hanno portato a questo cambiamento di leadership.

Il ritorno di Xbox

L’addio di Phil Spencer dopo quasi 40 anni era previsto (Satya Nadella ha scritto che la sua decisione era stata comunicata l’anno scorso). La principale candidata alla successione era Sarah Bond. A sorpresa, la Presidente di Xbox ha annunciato le sue dimissioni. Nonostante la sua poca esperienza nel settore, Nadella ha scelto Asha Sharma come nuova CEO di Microsoft Gaming.

Come evidenzia Tom Warren di The Verge, nel comunicato stampa pubblicato sul blog ufficiale non è stato riportato il memo inviato ai dipendenti da Sarah Bond (si può leggere sul profilo LinkedIn). Inoltre, Phil Spencer è l’unico che ha citato Bond nel suo messaggio di addio. Sembra quindi un licenziamento mascherato da dimissioni volontarie.

Secondo alcuni dipendenti, quanto accaduto era inevitabile. Bond ha spinto per portare i giochi Xbox su ogni piattaforma sfruttando il cloud. In pratica non è più necessario acquistare una console Xbox (ma lo store mobile annunciato oltre due anni fa non è ancora arrivato).

La nuova strategia “Xbox everywhere” non ha funzionato. Le entrate derivanti dalle console sono diminuite negli ultimi tre anni finanziari. La maggior parte dei dipendenti Xbox contattati da Tom Warren hanno “festeggiato” l’addio di Bond, in quanto era difficile lavorare con lei. Bond aveva cercato di prediligere il mobile e il cloud alle console per aumentare il numero di utenti, ma il piano è fallito.

Uno degli impegni di Asha Sharma è il ritorno di Xbox. Anche se continuerà il supporto per altri dispositivi, l’obiettivo è riportare le console al centro di tutto:

Celebreremo le nostre radici con un rinnovato impegno nei confronti di Xbox, a partire dalla console che ha plasmato la nostra identità. Ci connette ai giocatori e ai fan che investono in Xbox, e agli sviluppatori che creano esperienze ambiziose per essa.

Alcuni dipendenti temono un’invasione di AI (vista l’esperienza di Sharma nel settore), ma la nuova CEO ha già confermato che i giochi sono e saranno sempre creati da umani. Nel suo ultimo messaggio ai dipendenti, Sarah Bond ha svelato che la nuova console è in sviluppo.