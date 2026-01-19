Nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e UE?

L’Unione europea è pronta ad applicare dazi per circa 93 miliardi di dollari agli Stati Uniti, come risposta alla minaccia di Donald Trump di imporre dazi ai paesi che hanno annunciato l’invio di militari in Groenlandia. Verrebbe in pratica attuato il cosiddetto strumento anti-coercizione. L’alternativa è annullare l’accordo sottoscritto a fine luglio 2025 e formalizzato un mese dopo.

L’Unione europea a difesa della Groenlandia

Trump aveva minacciato di imporre dazi fino al 50%. Dopo diverse settimane di trattative è stato raggiunto un accordo politico il 27 luglio 2025. Il 21 agosto 2025 è arrivata la dichiarazione congiunta che formalizza l’intesa commerciale. Una settimana dopo, la Commissione europea ha presentato le due relative proposte.

L’accordo prevede l’applicazione di un dazio del 10% su quasi tutti i beni europei importati negli Stati Uniti. L’Unione europea si impegna ad acquistare circa 700 miliardi di euro di energia nucleare, petrolio e gas naturale liquefatto nei prossimi tre anni, oltre a chip AI per un valore di 40 miliardi di euro. Infine, le aziende europee dovranno investire negli Stati Uniti circa 550 miliardi di euro entro il 2029.

L’accordo potrebbe ora essere annullato (non è stato ancora approvato da Parlamento e Consiglio) a causa delle mire espansionistiche di Trump. Il Presidente degli Stati Uniti vuole “acquistare” la Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale (evitare l’eventuale invasione di Cina o Russia). L’Europa ha però ribadito che la Groenlandia è un territorio della Danimarca.

Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Finlandia hanno inviato soldati in Groenlandia per un’esercitazione congiunta, come previsto dal comma 7 dell’art. 42 del Trattato dell’Unione europea (clausola di difesa reciproca). Trump ha quindi annunciato dazi del 10% per i suddetti paesi e la Danimarca a partire dal 1 febbraio. L’aliquota salirà al 25% dal 1 giugno, se non verrà raggiunto con accordo per l’acquisto della Groenlandia.

Prima dell’accordo di fine luglio, la Commissione europea aveva preparato contro dazi per circa 93 miliardi di euro. L’applicazione era stata sospesa, ma la scadenza (6 febbraio) dovrebbe essere prorogata. Se Trump applicherà i dazi come minacciato, l’Europa risponderà con i contro dazi che rappresentano uno degli strumenti anti-coercizione approvati a fine 2023. Questa soluzione, denominata “bazooka”, segnerebbe di fatto la fine degli scambi commerciali tra le parti e forse anche della NATO.