Nuova Nintendo Switch con batteria migliorata: solo 249€ in offerta

Se ami i videogiochi e vuoi una console che ti accompagni ovunque, non perdere questa occasione: su eBay puoi trovare la Nintendo Switch 2022 a soli 249,90 euro invece di 299.

La Nintendo Switch 2022 è la versione aggiornata della console ibrida di Nintendo, che ti permette di giocare in tre modalità diverse: TV, tavolo e portatile. La differenza di questo modello è la batteria migliorata, che ti garantisce fino a 9 ore di autonomia quando giochi in movimento. Così puoi divertirti più a lungo con i tuoi giochi preferiti, senza preoccuparti di rimanere a secco.

Con Nintendo Switch puoi scoprire i migliori giochi esclusivi di Nintendo, come Super Smash Bros., The Legend of Zelda, Mario Kart e molti altri. Puoi anche condividere il divertimento con i tuoi amici, grazie ai controller Joy-Con inclusi nella confezione.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata: acquista adesso la tua Nintendo Switch 2022 a un prezzo imbattibile e ricevila direttamente a casa tua. Affrettati, prima che sia esaurita.

