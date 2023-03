Nuova offerta fibra per la casa? Con Virgin bastano 24,49 euro al mese

Attivare una nuova offerta fibra per la connessione di casa diventa ancora più conveniente. Grazie all’offerta Virgin Fibra Pura, proposta da Virgin Fibra, una delle principali novità degli ultimi mesi del mercato di telefonia, è possibile accedere alla fibra FTTH (la rete è quella di Open Fiber) per una connessione fino a 1 Gbit/s con un costo ridotto e senza vincoli.

L’offerta di Virgin Fibra è semplice e chiara: il canone mensile è di 24,49 euro al mese per 18 mesi con un contributo di attivazione una tantum di 19,99 euro e il modem Wi-Fi incluso gratis. La promozione non ha costi nascosti e presenta zero vincoli, con la possibilità per l’utente di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento, senza costi.

Per attivare l’offerta di Virgin Fibra è possibile accedere al sito ufficiale dell’operatore, linkato qui di sotto, e verificare la copertura.

I dettagli dell’offerta di Virgin Fibra da 24,49 euro al mese

L’offerta proposta da Virgin Fibra è chiara e senza sorprese. L’abbonamento include:

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gbit/s in download

tramite fino a un modem Wi-Fi 6 incluso gratis

Il costo periodico è di 24,49 euro al mese per 18 mesi e l’attivazione è di 19,99 euro. Non ci sono vincoli di permanenza e costi nascosti. Alla fine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 29,49 euro al mese ma il cliente è libero di passare ad altro operatore senza costi di alcun tipo (il contributo di disattivazione richiesto in genere da altri operatori non viene addebitato)

L’offerta è attivabile dal link seguente:

L’offerta di Virgin Fibra è, in questo momento, una delle promozioni più convenienti sul mercato riducendo i costi a meno di 25 euro al mese. Da notare, inoltre, che la proposta di Virgin non prevede vincoli e costi di uscita. In sostanza, sarà possibile cambiare operatore in qualsiasi momento, senza dover sostenere alcun costo, nel caso in cui il servizio non sia soddisfacente o ci sia sul mercato un’offerta più conveniente.

