Nuova offerta Sky: Netflix + Cinema o Sport e hai anche un buono Amazon

Arriva l’offerta che ti permette di goderti il meglio dell’intrattenimento televisivo e online. Non puoi assolutamente perdere la nuova proposta di Sky.

Per un tempo limitatissimo, infatti, puoi attivare Sky TV e Netflix con incluso il piano Netflix standard a soli 19,90€ al mese per 18 mesi. In più, puoi scegliere di aggiungere Sky Cinema o Sky Sport a un prezzo vantaggioso e ricevere un Buono Regalo Amazon.it di 50€ da spendere come vuoi.

Come funziona la nuova offerta Sky

Sky TV e Netflix ti offrono l’accesso illimitato a un vasto catalogo di contenuti di qualità, tra cui serie TV, film, documentari, show e programmi di informazione. Puoi vedere tutto quello che vuoi, quando vuoi e su tutti i dispositivi che preferisci, grazie a Sky Go e all’app Netflix. Inoltre, con Sky Q via internet puoi avere la migliore esperienza di visione su grande schermo, con una qualità d’immagine fino al 4K HDR.

Se sei appassionato di cinema, puoi abbinare a Sky TV e Netflix il pacchetto Sky Cinema, che ti offre oltre 1.000 film on demand e 12 canali dedicati a tutti i generi cinematografici. Puoi vedere le ultime novità, i grandi classici e le saghe più amate, come Harry Potter, Il Signore degli Anelli e Star Wars. Inoltre, con Sky Cinema hai incluso Paramount+, il servizio di streaming che ti offre film, serie TV e cartoni animati per tutta la famiglia.

Se invece sei amante dello sport, puoi scegliere di aggiungere a Sky TV e Netflix il pacchetto Sky Sport, che ti offre il meglio dello sport nazionale e internazionale. Puoi seguire in diretta e in esclusiva la Serie A, la Champions League, la Europa League, la Premier League, la Formula 1, la MotoGP, il basket NBA e molto altro ancora. Inoltre, con Sky Sport hai incluso DAZN1 e DAZN2, i canali che trasmettono tutte le partite di Serie A altri eventi sportivi.

Attivando ora l’offerta Sky TV e Netflix con Sky Cinema o Sky Sport riceverai un Buono Regalo Amazon.i* di 50€ da utilizzare sullo store online più famoso al mondo. Puoi acquistare quello che vuoi tra milioni di prodotti disponibili in tutte le categorie: libri, musica, elettronica, moda, casa e molto altro ancora.

Non perdere tempo: approfitta subito della nuova offerta Sky e scopri il meglio dell’intrattenimento a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.