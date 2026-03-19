Nuova promo Aruba Hosting: sito web WordPress a prezzo super accessibile

WordPress è uno tra i CMS più utilizzati al mondo. Se per il tuo prossimo progetto online cerchi un hosting accessibile, con un prezzo vantaggioso, con tanti servizi e WordPress preinstallato, la risposta è Aruba Hosting: i piani partono da appena 11,90 euro (+IVA) per il primo anno. Le soluzioni hosting WordPress di Aruba ti permettono di avviare qualsiasi progetto, dal blog personale all’e-commerce, con il supporto dell’Intelligenza Artificiale.

Il momento giusto per lanciare il tuo sito web

Diverse le soluzioni proposte da Aruba. Per chi cerca autonomia nella gestione del proprio sito web, c’è il piano base Hosting per WordPress disponibile da 11,90 euro (+IVA) per il primo anno e include: WordPress preinstallato, dominio incluso, certificato SSL DV, AI Assistant Starter, sistema HiSpeed Cache, CDN integrata, supporto HTTP/2 e HTTP/3 e 5 caselle email. Sono previsti anche backup giornalieri.

Se invece preferisci una gestione più semplificata, c’è il piano Hosting Gestito per WordPress, a partire da 14,90 euro (+IVA), sempre per il primo anno. Include: Il servizio include WordPress preinstallato e gestito, AI Assistant avanzato, dominio incluso, certificato SSL DV, email illimitate, backup automatici, ambiente di staging e supporto avanzato disponibile. Tutti gli aggiornamenti e gli aspetti di sicurezza vengono gestiti automaticamente.

Infine, se hai intenzione di vendere online, per te c’è il piano Hosting Gestito per WooCommerce da 79,90 euro (+IVA) per il primo anno. Il piano include WooCommerce preinstallato e gestito, AI Assistant, dominio incluso, certificato SSL DV, backup giornalieri, staging, email illimitate, HiSpeed Cache e CDN. La piattaforma è ottimizzata per garantire stabilità e performance elevate, con supporto avanzato disponibile.

Infine, segnaliamo che Aruba Hosting è una piattaforma con supporto clienti attivo 24/7 via telefono, ticket e live chat. Se sei un nuovo utente, questa promozione fa davvero al caso tuo: scegli un piano hosting da 11,90 euro con WordPress preinstallato per partire subito con il tuo nuovo progetto.