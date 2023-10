Nuova promo Mondly: risparmia subito il 95% sul piano a vita

Se hai mai desiderato imparare una nuova lingua in modo facile, veloce e divertente, ora è il momento perfetto per farlo. Con la nuova promozione lanciata da Mondly, puoi ottenere Mondly Premium a vita con uno sconto del 95%, riducendo il prezzo (una tantum) da 1999,99 euro a soli 99,99 euro.

Mondly, l’app premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, ha già conquistato oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo. Ecco perché è considerata una delle migliori soluzioni per imparare una nuova lingua come un madrelingua.

Imparare una nuova lingua? Semplice, con Mondly

La promessa di Mondly è chiara: padroneggiare una nuova lingua non deve essere un’impresa titanica, ma un viaggio divertente ed efficace. Grazie a una solida scienza neurale combinata con tecnologie all’avanguardia, Mondly ti aiuta a parlare nuove lingue più velocemente di chiunque altro.

L’approccio di Mondly all’apprendimento delle lingue è basato su strategie di gamification e tecnologie avanzate. Questo significa che imparerai una nuova lingua non perché devi, ma perché vorrai farlo. Le lezioni coinvolgenti e interattive rendono l’apprendimento un’esperienza entusiasmante.

Ecco i principali vantaggi di Mondly:

Mondly collabora con madrelingua professionisti per assicurare che le tue pronunce siano impeccabili e gli accenti suoni naturali

collabora con madrelingua professionisti per assicurare che le tue siano impeccabili e gli suoni naturali Grazie a un chatbot dotato di riconoscimento vocale di prim’ordine e corsi esclusivi in Realtà Aumentata , avrai l’opportunità di praticare conversazioni reali fin dalle prime lezioni

dotato di di prim’ordine e corsi esclusivi in , avrai l’opportunità di praticare fin dalle prime lezioni Mondly utilizza un sistema di ripetizione unico basato su intervalli comprovati ed efficaci , che ti aiuteranno a memorizzare rapidamente nuove parole e concetti

utilizza un sistema di ripetizione unico basato su , che ti aiuteranno a memorizzare rapidamente nuove parole e concetti Impara dalla tua lingua nadre: a differenza della maggior parte delle app linguistiche che ti fanno iniziare da una specifica lingua, Mondly ti consente di partire da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili, rendendo l’apprendimento più personalizzato e efficace

Con oltre 110 milioni di utenti in costante crescita, Mondly ha dimostrato di essere una scelta affidabile per chiunque desideri imparare una nuova lingua. Unisciti a una comunità globale di appassionati di lingue e preparati al successo con Mondly Premium. Non lasciarti sfuggire questa imperdibile offerta Back to School: risparmia il 95% e inizia il tuo viaggio linguistico oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.